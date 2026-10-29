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Joan Laporta manda un mensaje de apoyo a los afectados por el accidente ferroviario de Urda: "Tremendo... horroroso"

Joan Laporta manda un mensaje de apoyo a los afectados por el accidente ferroviario de Urda: "Tremendo... horroroso"
Joan Laporta. ElDesmarque
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Joan Laporta ha trasladado su apoyo a las víctimas y a los afectados por el accidente ferroviario de Urda. El presidente del FC Barcelona ha expresado su solidaridad ante la gravedad de lo ocurrido: "Toda nuestra solidaridad y apoyo. Es tremendo, horroroso", declaró el dirigente culé. Sus palabras se suman a las muestras de condolencia que están llegando desde el mundo del deporte. Personalidades del fútbol, clubes y deportistas se han volcado con los afectados y sus familias, trasladando mensajes de apoyo en unos momentos especialmente difíciles.

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