Redacción ElDesmarque Madrid, 29 OCT 2026 - 13:20h.

El presidente del conjunto azulgrana ha querido tener un detalle con los afectados

La historia de Ángel Contento, de jugar frente al Málaga CF a ayudar en su Urda natal: "Sigo en shock, ha sido muy duro"

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Joan Laporta ha trasladado su apoyo a las víctimas y a los afectados por el accidente ferroviario de Urda. El presidente del FC Barcelona ha expresado su solidaridad ante la gravedad de lo ocurrido: "Toda nuestra solidaridad y apoyo. Es tremendo, horroroso", declaró el dirigente culé. Sus palabras se suman a las muestras de condolencia que están llegando desde el mundo del deporte. Personalidades del fútbol, clubes y deportistas se han volcado con los afectados y sus familias, trasladando mensajes de apoyo en unos momentos especialmente difíciles.