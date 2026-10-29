Juan Pérez 29 OCT 2026 - 10:20h.

El jugador se fue a trabajar como ganadero a las 06:30h., y al escuchar el drama fue a ayudar

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Los gestos de apoyo tras el accidente de los dos trenes en Toledo se multiplican desde el mundo del deporte hasta descubrir historias increíbles como la de Ángel Contento. El delantero del Sporting Alcázar que viene de competir contra el Málaga CF en la Copa del Rey es de Urda, y la situación le ha tocado tan de cerca que sus últimas horas son una lluvia de sentimientos repleta de caos donde él ha dado todo de sí por estar para su pueblo.

La catástrofe de Urda está presente en todos los puntos de la sociedad, y por supuesto el deporte es parte de esa unidad tanto a nivel colectivo como individual. Uno de los casos más sonados en el fútbol es el de Ángel Contento, ya que en solo unas horas ha pasado de competir contra un equipo de la élite, a continuar su trabajo como ganadero y horas después a acercarse a las vías para ayudar todo lo posible.

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Así lo ha contado él mismo en El Larguero después de explicar qué ha supuesto toda esta avalancha de acontecimientos para él: "Estoy regular y sigo en shock porque ha sido psicológicamente muy duro todo lo que he vivido, y será difícil de olvidar. Me he levantado a las 6.30 de la mañana y he ido a trabajar como ganadero. Cuando he escuchado la noticia en la radio, he ido corriendo a ayudar", comenta.

Del mejor al peor día de su vida

En la charla con Manu Carreño explica cómo fue su primera impresión al llegar a la zona del accidente: "Lo que hemos intentado es transportar a la gente herida a los pabellones. Lo que nos mandaban, lo hacíamos. Vimos situaciones muy desagradables. Te vas imaginando cosas, pero nunca te imaginas lo que te encuentras ahí. Me han enseñado imágenes y es alucinante. Y deja un resumen sobrecogedor: "Ayer viví uno de los mejores días de mi vida y hoy uno de los peores, o tal vez el peor".

Contento aclara que no paraba de escuchar historias de familiares y allegados que buscaban a sus seres queridos, algo que deja una huella en todos los han ayudado en las últimas horas: "Te impactan las historias de la gente, ves a las familias que no tienen noticias de seres queridos, esa incertidumbre te puede matar. Ves a las familias destrozadas y te impacta", comenta con un cansancio extremo. Una de tantas historias que entrelazan el mundo del fútbol y la solidaridad.