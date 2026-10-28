Javi Rayo 28 OCT 2026 - 18:51h.

Las muestras de solidaridad y cariño llegan desde todos los rincones de España

Cuándo se jugarán los partidos aplazados de Copa del Rey y qué pasa con los del jueves: ya hay una fecha señalada

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España está en shock tras el accidente ferroviario que ha causado más de 60 muertos en Urda, Toledo. Como no podía ser de otra forma, el fútbol español se ha solidarizado con las víctimas, los heridos y los familiares y amigos de todos ellos. Muchos son los futbolistas y entrenadores que han mandado un cariñoso mensaje a través de las redes sociales. Además, prácticamente todos los equipos de LALIGA han guardado minutos de silencio en sus entrenamientos de este miércoles. Algunos equipos como el Getafe ha guardado un minuto de silencio también antes de empezar la rueda de prensa.

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Habrá minuto de silencio en la próxima jornada de LALIGA

LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) han acordado que se guarde un minuto de silencio antes del inicio de todos los partidos de la jornada 11 de LaLiga EA Sports y la 12 de LaLiga Hypermotion en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Toledo. Ambos organismos anunciaron la medida y trasladaron su pésame a los familiares y allegados de las víctimas, así como su apoyo a los afectados.

La RFEF previamente confirmó también el aplazamientos de los 24 partidos correspondientes a la primera eliminatoria de la Copa del Rey previstos para este miércoles. El accidente, ocurrido en la línea Madrid-Andalucía, se produjo en la mañana de este miércoles en la provincia de Toledo, al colisionar un tren AVE y otro de Iryo, y, según el último balance, han fallecido por ahora 68 personas.

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Ya hay fechas para los partidos de Copa aplazados

Los 24 partidos de la primera ronda de la Copa del Rey previstos para este miércoles se disputarán entre el 29 de octubre y el 13 de noviembre, después de ser suspendidos por el accidente ferroviario de Toledo, según informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). La RFEF informó de que el aplazamiento fue "acordado como muestra de respeto y solidaridad con las víctimas". En cambio, hasta el momento no hay confirmación de que la suspensión vaya a afectar a los encuentros programados para este jueves.