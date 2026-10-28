Javi Rayo 28 OCT 2026 - 21:49h.

Desde el primer momento, Fede Valverde ha intentado ayudar en todo lo posible

Cristóbal Soria se emociona hablando del accidente ferroviario de Urda: "Tenía un billete para mañana en el mismo horario"

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Dicen que ser el capitán del Real Madrid va más allá de llevar el brazalete en el terreno de juego y Fede Valverde es prueba de ello. España sigue en shock tras el accidente ferroviario de Urda, Toledo, que se ha llevado más de 60 vidas por delante. El fútbol español arropa a las víctimas y el centrocampista uruguayo ha sido uno de los futbolistas que ha estado al pie del cañón desde el primer momento.

Fede Valverde, al pie del cañón

Minutos después del accidente, Fede Valverde se comprometía con sus aficionados a ejercer como capitán y ayudar en todo lo posible. Dicho y hecho. El internacional con Uruguay ha estado durante todo el día reportando información sobre dónde donar, a qué teléfonos llamar y ha dado altavoz a familiares y amigos que a estas horas siguen sin encontrar a sus parientes.

"Mi más sentido pésame a las familias de las víctimas del trágico accidente ferroviario de Toledo. Todo mi apoyo y cariño a los heridos y afectados. Como capitán del Real Madrid, me pongo a disposición para ayudar en lo que sea necesario y colaborar en la difusión de información que pueda ayudar a localizar a las personas desaparecidas. Muchas fuerza a todos", posteaba Fede Valverde en su cuenta oficial de Instagram.

Valverde y Arda Güler se recuperan en el gimnasio

El Real Madrid completó este miércoles su primera sesión de entrenamiento para preparar la visita al Racing de Santander (domingo, 1 de noviembre, 16.15 horas CET), con Thibaut Courtois recuperado de su gripe, pero sin Fede Valverde, que fue sustituido ante el Barcelona por precaución, ni Arda Güler. El uruguayo sintió molestias durante el 'clásico' en la parte posterior de la pierna derecha. El centrocampista quitó hierro a su problema tras el partido: "El míster me preguntó si podía seguir e intenté hacerlo. Me molestaba un poco la pierna tras una barrida que hice. Fue un poco más por precaución". Este miércoles trabajó en el gimnasio, igual que Arda Güler, que disputó 94 minutos en Barcelona y fue sustituido en el tiempo añadido por Trent.