Los Mossos identifican al aficionado que agredió a Camavinga durante El Clásico en el Camp Nou

Alberto Cercós García 29 OCT 2026 - 14:16h.

El 1-2 del Real Madrid en el Camp Nou quedó empañado por un conflicto en la grada culé

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Los Mossos d’Esquadra han identificado y denunciado al aficionado del FC Barcelona que golpeó a Eduardo Camavinga con el mástil de una bandera durante la celebración del segundo gol del Real Madrid en El Clásico disputado el pasado domingo en el Camp Nou. El seguidor azulgrana se expone a una multa de hasta 60.000 euros por una infracción grave, además de una posible prohibición de acceso a recintos deportivos. Los hechos, captados en varios vídeos difundidos en redes sociales, empañaron la celebración del conjunto blanco tras el tanto de Kylian Mbappé que sentenció el encuentro.

El incidente se produjo en los últimos minutos del partido, cuando los jugadores madridistas celebraban el 1-2 junto a uno de los fondos del estadio. Camavinga, protagonista de la acción previa al gol, se encontraba junto a sus compañeros cuando varios aficionados trataron de golpearle con los palos de sus banderas. El futbolista francés recibió los impactos mientras sus compañeros reaccionaban para apartarlo de la grada y pedir calma. Según la información publicada sobre el caso, el aficionado identificado es socio del Barcelona y pertenece a uno de los grupos de animación de la Grada 1957, situada en el Gol Sud.

Denuncia puesta y medidas internas por parte del Barça

La denuncia se tramita en aplicación de la Ley del Deporte, que contempla para las infracciones graves sanciones económicas de entre 3.000 y 60.000 euros. Asimismo, el responsable podría quedarse sin acceso a recintos deportivos durante un periodo de entre seis meses y dos años. Al no constar daños al futbolista, los hechos no se han calificado como una infracción muy grave, que implicaría consecuencias económicas y disciplinarias todavía mayores. Por su parte, el Barcelona ha trasladado el expediente a su comisión de disciplina para estudiar las medidas internas correspondientes y ya le ha prohibido provisionalmente la entrada al estadio.

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La actuación policial no termina aquí. Los Mossos continúan trabajando para identificar a otros aficionados que lanzaron objetos al terreno de juego durante la celebración del gol madridista. En aquel momento cayeron botellas, latas, mecheros y un dispositivo de vapeo, aunque ninguno alcanzó a los jugadores. El lanzamiento obligó a activar el protocolo de seguridad y a detener el encuentro durante aproximadamente un minuto y veinte segundos. LaLiga también trasladó los incidentes a los organismos disciplinarios, reiterando su compromiso de combatir la violencia en el fútbol.