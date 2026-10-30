Hansi Flick achaca la derrota del Clásico a las bajas en defensa y se muestra preocupado por Raphinha

Alberto Cercós García 30 OCT 2026 - 13:40h.

Hansi Flick reflexiona sobre lo ocurrido en El Clásico, vuelve a mimar a Lamine Yamal y se preocupa por Raphinha

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El FC Barcelona está a poco más de 24 horas de volver a jugar en el Camp Nou. Tras encadenar dos derrotas seguidas ante PSG y Real Madrid, el equipo dirigido por Hansi Flick recibe este sábado al Deportivo Alavés. Lo hace, eso sí, con las bajas de Eric García y Jules Koundé, además de las de Xavi Espart, Dani Olmo y Christensen; con la preocupación del técnico alemán por ver cómo Carlo Ancelotti ha convocado a un Raphinha que sigue entre algodones, y con un nuevo discurso muy cariñoso hacia Lamine Yamal tras perder el Balón de Oro ante Harry Kane.

"Raphinha es un jugador muy importante. Antes del último parón, llegó lesionado. No fue la mejor situación. Pero al final es así. No podemos hacer nada. Sé que Raphinha es capitán aquí, pero también es brasileño y cuando su selección le llama, está ahí. Tras el Mundial, hay una nueva situación. Todos quieren estar ahí para ayudar. Para mí, si podemos manejar un poco sus minutos, estaré contento. Ir y volver a Singapur no es lo idóneo. No es algo que esté en mis manos y pueda cambiar", explica Flick en rueda de prensa.

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Flick asume la responsabilidad de esta pequeña mala racha de resultados, pero asegura que el equipo se levantará. "No ha pasado nada malo. Perdimos contra el Madrid, a nadie le gustó. Pero al final, tenemos que lidiar con ello. Fue posible ganar el partido, tuvimos grandes ocasiones. Tenemos que aceptar la derrota y aprender de ella. No es fácil, tenemos que encontrar soluciones. Hemos intentado dar lo mejor. Para mañana, está claro: lo más importante es sumar los tres puntos", admite.

De la preocupación por Raphinha a los mimos a Lamine Yamal

Si Flick tiene una reconocida preocupación por Raphinha, sobre Lamine Yamal no se corta. El alemán asegura abiertamente que Harry Kane es un merecido ganador del Balón de Oro y confiesa estar orgulloso de la actitud de Lamine. "Siento que estoy muy orgulloso de Lamine. Reaccionó muy bien, en mi opinión. En el entrenamiento, estuvo centrado. Es la forma como responden los canteranos. Su mentalidad es muy buena para el equipo. Lo aceptamos, estoy contento de que haya terminado y ahora podemos centrarnos en cosas importantes", cuenta.

Por último, habla de cuáles podrían ser las soluciones en defensa. "Dije que tenemos que gestionar quién juega como central. Ahora tenemos a Gerard y Cubarsí. Es un momento duro para ellos. Es importante encontrar soluciones. Frenkie puede jugar en diferentes posiciones. Puede ser central. Balde no está con la confianza que necesita para jugar, la convicción para atacar y presionar alto. Los laterales son muy importantes para nosotros, en nuestro juego. Necesita confianza para alcanzar su mejor nivel", zanja.