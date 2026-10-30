Las bromas de Lamine Yamal en el entreno terminan con los rumores de crisis en el vestuario del Barça

Alberto Cercós García 30 OCT 2026 - 11:58h.

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La mala racha de resultados del Barça había alimentado los rumores sobre una posible crisis interna y un vestuario cada vez más tensionado. Sin embargo, nada más lejos de lo que han podido comprobar las cámaras de ElDesmarque en el último entrenamiento azulgrana. Lamine Yamal, protagonista de varias bromas con sus compañeros, ha dejado imágenes de complicidad, risas y buen ambiente entre los jugadores. Una estampa que contrasta con las especulaciones de los últimos días y que apunta a que, al menos por ahora, la unión del grupo sigue intacta un día antes de recibir en el Camp Nou al Deportivo Alavés. Un partido, el de este sábado, donde no estarán ni Eric García ni Jules Koundé: ninguno de los dos defensas de Hansi Flick han salido a entrenar con sus compañeros.