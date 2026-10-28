Alberto Cercós García 28 OCT 2026 - 13:43h.

La REFCAM da muestra los momentos más polémicos del FC Barcelona-Real Madrid

Pedri no se esconde tras la derrota en El Clásico y hace autocrítica: "No hemos sido nosotros"

Compartir







El Clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid sigue dando que hablar después del 1-2 en el Spotify Camp Nou. Esta vez, las imágenes de la REFCAM de Juan Martínez Munuera, publicadas por LaLiga, han permitido observar desde una perspectiva diferente las conversaciones del colegiado con los futbolistas y algunas de las jugadas que alimentaron las protestas durante el encuentro. Kylian Mbappé, Pedri, Raphinha y Rodri aparecen en una grabación que ha vuelto a poner el arbitraje bajo el foco, especialmente por las reclamaciones de ambos equipos en diferentes acciones.

Uno de los momentos más comentados llegó con la mano de Alejandro Balde dentro del área azulgrana. El contacto se produjo durante una disputa con Mbappé, que reclamó penalti y pidió explicaciones al árbitro. Martínez Munuera no señaló nada y el VAR tampoco intervino. La acción ha generado un intenso debate en redes sociales, aunque el Comité Técnico de Árbitros ha respaldado posteriormente la decisión al considerar que el brazo estaba en una posición natural y que el contacto fue fortuito. La grabación también permite seguir los intercambios entre el colegiado y los jugadores madridistas, en un partido en el que las protestas fueron constantes y cada decisión se examinó con lupa.

Por parte del Barcelona, Pedri y Raphinha también trasladaron sus quejas al árbitro en distintas fases del encuentro, mientras Rodri aparece en varias de las secuencias de un Clásico marcado por los contactos y las reclamaciones. Otra de las acciones que ha alimentado la discusión es una posible falta de Bellingham, además de las jugadas en las que los futbolistas buscaron explicaciones directamente con Martínez Munuera. La REFCAM ofrece así una mirada más cercana a la gestión arbitral, pero no convierte por sí sola cada protesta en un error del colegiado. El Real Madrid terminó llevándose la victoria por 1-2, con un doblete de Mbappé, y las imágenes han reabierto el debate sobre las decisiones tomadas durante un partido de máxima tensión.