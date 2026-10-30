Alberto Cercós García 30 OCT 2026 - 07:23h.

Tras un primer comunicado contundente, Marcos Llorente vuelve a la carga en sus redes sociales

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Marcos Llorente no piensa dar un paso atrás. El futbolista del Atlético de Madrid ha vuelto a pronunciarse con dureza en sus redes sociales tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha conmocionado a España. Después de su primer mensaje, en el que señaló directamente al ministro de Transportes, Óscar Puente, el centrocampista ha respondido a quienes le han acusado de politizar la tragedia. Y lo ha hecho sin bajar el tono, cargando contra la polarización política y reclamando responsabilidades por lo sucedido.

Todo comenzó el miércoles, cuando Llorente publicó un contundente mensaje dirigido al ministro. "Querido Óscar Puente, ¿no va siendo hora de que dejes de lado Twitter y te centres en el trabajo por el que te pagamos?", arrancaba. El jugador fue todavía más crítico al cuestionar su gestión: "Cuando hay vidas humanas en juego, lo mínimo que se le puede exigir a un ministro de Transportes es responsabilidad, seriedad, seguridad y respeto. Hasta ahora en eso has sido un puto desastre, pero como siempre le echarás la culpa a otro. Que el circo no pare", sentenció. Un mensaje que compartieron otros futbolistas como Dani Carvajal y Thibaut Courtois.

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Marcos Llorente no se corta y lanza otro mensaje

Las reacciones no tardaron en llegar y Llorente ha decidido responder a sus críticos con una nueva publicación. "¿Politizar? ¿De verdad estamos tan enfermos con la política que ya no podemos ni exigir responsabilidades sin que nos etiqueten de un lado o de otro?", comienza su nuevo story en Instagram. El rojiblanco insistió en que su intención no responde a ninguna ideología y dejó una frase especialmente contundente: "¿Todavía no os habéis dado cuenta de que a mí la política me la suda?". Además, recordó que, cuando se habla de más de 100 muertos en menos de nueve meses, los ciudadanos tienen derecho a exigir explicaciones y consecuencias.

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El futbolista también rechazó que reclamar responsabilidades suponga faltar al respeto a las víctimas. "El respeto a las víctimas no consiste en callarse. Consiste también en exigir, señalar los errores y luchar para que algo así no vuelva a ocurrir nunca", manifestó. Llorente terminó cargando nuevamente contra quienes convierten cualquier debate en una batalla entre izquierdas y derechas, mientras considera que quienes deben rendir cuentas siguen sin hacerlo. Su última frase resume perfectamente su hartazgo: "Qué pereza esta España".