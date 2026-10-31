Joaquín Anduro 31 OCT 2026 - 22:58h.

Así jugaron los hombres de Hansi Flick

Las bromas de Lamine Yamal en el entreno terminan con los rumores de crisis en el vestuario del Barça

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El FC Barcelona goleó con claridad por 6-1 al Deportivo Alavés para recuperarse de las dos últimas derrotas frente al PSG y el Real Madrid y recuperar el liderato que le había arrebatado momentáneamente el Atlético de Madrid. Fermín López comandó una exhibición azulgrana con un tanto y dos asistencias para completar el set con los dobletes de Raphinha y Lamine Yamal y el tanto final de Anthony Gordon.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto culé en la jornada 11 de LALIGA EA Sports.

Joan García [6]: Actuó con seguridad el guardameta en las pocas ocasiones en las que el Alavés pisó su área, sobre todo en la primera mitad, y Mariano le engañó en el tanto del honor babazorro

Brian Fariñas [7]: El canterano debutó con el primer equipo del Barça como lateral derecho por las bajas a pesar de ser centrocampista y, pese a que dejó dudas en el arranque en defensa, se fue soltando con el paso delos minutos y dejó detalles en ataque como su taconazo a Lamine Yamal.

Pau Cubarsí [7]: Poco exigido el central pese a que tuvo que estar atento a cubrir el hueco que dejaba Fariñas cuando subía por el lateral derecho. Se entendió bien con Frenkie de Jong como novedosa pareja de centrales.

Frenkie de Jong [7]: El neerlandés disputó como central su primer partido como titular tras su lesión y se mostró solvente cuando tuvo que tapar a Lucas Boyé para evitar el peligro del argentino. Brilló en la salida desde atrás desde esa posición.

Joao Cancelo [7]: Jugó a placer ante un equipo que se replegó como el Alavés a pesar de que Ángel Pérez le puso en alguna jugada con problemas. Se movió por todo el frente de ataque en acciones como la del 4-0 con su asistencia a Lamine Yamal.

Rodri Hernández [8]: Con el Barça muy volcado de cara a la portería de Antonio Sivera, el madrileño le dio al equipo la estabilidad necesaria sin llamar mucho la atención pero con una fiabilidad exquisita. En su línea. Puso la guinda con la enorme asistencia a Gordon en el sexto tanto y su regalo a Mariano no empaña su actuación.

Pedri González [8]: Se lució con pases que rompieron líneas como el que le dio a Fermín en el gol que abría la lata este sábado en el Camp Nou. Sustituido en el descanso para mirar ya al Aston Villa en Champions.

Fermín López [10]: Exhibición del onubense durante una primera mitad en la que participó de forma directa en los cuatro goles marcando uno, asistiendo en dos (en uno de ellos robando antes la pelota) y con el penúltimo pase del cuarto además de su tremenda presión. Adeyemi perdonó su hat-trick de pases de gol.

Lamine Yamal [9]: Un día más en la oficina para el atacante, desbordando una y otra vez a la defensa rival y viendo portería. Después de que Sivera le sacara una clarísima bajo palos, se recuperó con un latigazo desde la frontal y una gran definición en el mano a mano.

Raphinha [9]: Ya son 17 goles en 12 partidos esta temporada para el brasileño con el doblete ante el Alavés en dos goles de 'nueve' que pudieron ser tres si no llega a perdonar una a portería vacía. Pese a los numerazos, la mejor muestra de lo que es Raphinha en este Barça se vio con su presión a la zaga alavesista ya con el partido sentenciado.

Karim Adeyemi [4]: Al alemán no le salió nada y no tuvo su noche en lo individual dentro de la goleada del Barça. Perdonó un gol muy claro y estuvo errático en los pases a sus compañeros.

Sustituciones de Hansi Flick en el Barcelona-Alavés

Marc Bernal [7]: Entró tras el descanso y ayudó a mantener la línea del primer tiempo con Pedri aportando fluidez al juego del Barcelona.

Alejandro Balde [5]: El lateral nacido en L'Hospitalet sigue buscando la confianza que Flick le echa en falta sumando minutos desde el banquillo en un partido ya de cara.

Gabriel Jesús [7]: Nada más salir al campo ya le regaló un gol a Lamine Yamal dejando solo al de Mataró ante Sivera. Sigue haciendo números con relativa facilidad adaptándose bien al Barça.

Anthony Gordon [8]: Salió con el partido decidido pero esto no le impidió sumarse a la goleada con una bonita picada delante de Sivera tras un pase genial de Rodri. Siempre desequilibrante por la banda izquierda.

Gerard Martín [-]: Entró al campo ya con el sexto tanto para que Frenkie descansara unos minutos y salvó un gol de Toni Martínez con la cara.