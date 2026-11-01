Joaquín Anduro 01 NOV 2026 - 00:06h.

Hansi Flick lamenta que el Barça no dejase la portería a cero

Fermín López desvela lo que le dijo Hansi Flick y que explica su nivel en el Barça: "Que estuviera más tranquilo"

Compartir







El FC Barcelona ganó por 6-1 al Deportivo Alavés este sábado para recuperar el liderato de LALIGA EA Sports en un partido encarrilado desde muy pronto con un detalle que no le gustó nada a Hansi Flick. El técnico alemán, contento por el triunfo y por pasar página, se quedó sin embargo con la espina del gol encajado tras un error de Rodri en el tramo final que le impidió a su equipo acabar con la portería a cero.

"En el descanso hemos hablado que queríamos ganar con la portería a cero. Para mí, aunque fuéramos ganando 4-0, era importante en la segunda parte seguir con la misma mentalidad, con la misma actitud defensiva. Es lo que quiero para el equipo. Por supuesto que no estoy contento y los jugadores tampoco con el gol encajado", declaró el técnico alemán en Movistar+.

Hansi Flick, en sala de prensa tras el Barcelona-Alavés

Sensaciones del partido: "Creo que fue bueno. El Alavés jugó con jugadores muy diferentes a los que esperábamos. Defendieron bien e intentamos hacer transiciones. Tuvimos el control del partido y nos concentramos en defensa y estuvo bien. Estoy contento. El nivel al que jugamos dominando el partido, sobre todo en la primera parte fue bueno. Contento con el resultado".

Frenkie de Jong como central: "En este momento tenemos que pensar diferente porque diferentes jugadores están fuera, esperemos que vuelvan cuanto antes pero no sabemos cuándo todavía. Le pregunté a Frenkie si estaba disponible para jugar en esta posición y me dijo que sí, que quería ayudar al equipo y que lo haría. Lo mismo con Brian, hizo lo mismo porque creo que nunca había jugado ahí en La Masía y jugó a un gran nivel, conectó bien con Lamine. Contento por él, merece esos minutos y este partido porque entrena muy bien, está concentrado, con buena actitud, muy profesional... esto es muy bueno para mí y también para los jugadores".