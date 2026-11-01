Joaquín Anduro 01 NOV 2026 - 16:45h.

Mati Prats se queja de que no se le haya valorado a Lamine en España

Los votos más sorprendentes del Balón de Oro 2026: Siria y Fabián, Portugal y Lamine Yamal o España y Mbappé

Compartir







El pasado lunes, Harry Kane se coronó como el Balón de Oro 2026 en una votación muy reñida por delante de Kylian Mbappé y Lamine Yamal, los otros dos grandes candidatos al premio. Tal y como sucedió en 2010, España vuelve a quedarse sin que uno de sus futbolistas se lleve el galardón tras ganar el Mundial, con Leo Messi imponiéndose en esa ocasión a Xavi Hernández o Andrés Iniesta. Una circunstancia que indigna a Mati Prats, que ha reivindicado a Lamine tras su partidazo este sábado contra el Alavés denunciando que, ni desde España, se haya votado por el futbolista del Barcelona en primer lugar.