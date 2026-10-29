Joan Laporta insiste y quiere a Pedro Porro en el Barça

Juan Pérez 29 OCT 2026 - 11:09h.

Las bajas en defensa replantean el futuro del conjunto blaugrana a medio plazo

Pedro Porro se apoya en el Tottenham y ahora mismo se aleja de LALIGA

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La insistencia del FC Barcelona en fichar a Pedro Porro viene de lejos y aunque no parece una prioridad para el actual mercado de fichajes, sí parece una de esas estelas a perseguir en los próximos años. Los problemas de lesiones en la zaga acuciados por la reciente baja de Kounde plantean un escaparate especial como para volver a preguntar, sobre todo porque el propio Joan Laporta está convencido de su fichaje.

Los dos últimos partidos del Barça no deben ser la señal a seguir para entender por qué uno de los mejores del mundo debe mirar de reojo el mercado de fichaje, pero el drama en su parcela defensiva quizás sí lo es. Las lesiones de Eric García, Xavi Espart, Christensen y el mencionado Jules Kounde son suficientes como para al menos sentarse con Deco a buscar alternativas en enero.

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En 3cat dejan una exclusiva, y es que fuentes del club azulgrana les han aclarado que por ahora no se ha tomado ninguna decisión a la espera de ver cómo evolucionan los jugadores, pero eso no quita que hay jugadores señalados. Y a pesar de que no hay lesiones de larga duración, el nombre de Pedro Porro está encima de la mesa...al menos en el despacho de Joan Laporta.

Al presidente blaugrana le encanta el lateral diestro, y tal es la situación que el Barça ya dio un paso para conocer de primera mano toda la información sobre el extremeño de cara a un posible traspaso. No hubo propuesta ni oferta, pero el jugador del Tottenham Hotspur sabe que tiene muy buen cartel en Barcelona por lo que la cuestión empieza por la operación salida para hacerle espacio en una posible operación futura.

Hace un par de meses el portal inglés TalkSport reveló que los londinenses le han puesto un precio de 90 millones de euros a Pedro Porro, una cifra casi imposible a día de hoy para ningún club. Pero es lógico, viene de brillar en el Mundial, de ser protagonista en el campeón, y además acaba de renovar hasta 2031 con un salario mareante que ha vuelto a crecer. El paso del tiempo dirá cuál es el próximo capítulo, pero en Barcelona gusta mucho, y Laporta parece el primer convencido de cara a un posible traspaso.