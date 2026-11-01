Joaquín Anduro 01 NOV 2026 - 23:27h.

Aramburu confiesa que Nico Williams le dijo que no era penalti

El uno por uno y las notas de la Real Sociedad en el derbi de San Mamés con tres suspensos

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La Real Sociedad cayó derrotada por 2-1 en el derbi ante el Athletic Club en San Mamés en un duelo cargado de polémica por el penalti que pitó Hernández Hernández de Jon Mikel Aramburu sobre Nico Williams. El propio internacional venezolano habló para DAZN tras el encuentro denunciando la "injusticia" de esa decisión en una jugada en la que, según cuenta, el propio extremo rival le reconoció que no era.

Jon Mikel Aramburu, sobre el derbi y la polémica

Derbi disputado: "Todos los derbis son disputados, sabíamos que iba a ser así, un partido que se iba a decidir por detalles. Creemos que el penalti es una acción que no es penalti. Me acaban de enseñar en el chip que toco el balón. El árbitro afirma que yo no toco el balón pero teniendo la tecnología me parece increíble que piten un penalti así cuando claramente la toco yo. Hasta Nico lo decía, que para él no era penalti pero es una pena que se haya tenido que decidir por una situación polémica".

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Qué le dijo Nico: "Que el toque era mínimo y que yo había tocado el balón. Yo le decía a Nico que yo había tocado el balón y el árbitro lo único que dice es que es penalti confirmado porque en el VAR le han dicho que no toco el balón. Me acaban de enseñar una jugada con el chip en la televisión donde claramente toco le balón. Hay que aclararlo un poco porque para mí es una injusticia".

Mal inicio: "Sí, la verdad es que nos costó un poco entrar, luego ya nos encontramos un poco mejor y luego ya la acción que decidió el partido. También, Una Simón hoy demostró por qué se ganó el trofeo que se ganó, hizo un partidazo. Tuvimos nuestras ocasiones y no entraron y, nada, a pensar en el siguiente partido, felicitar al rival y a seguir".

Enfado en toda la Real al final: "Enfadados, porque creemos que hemos sido perjudicados por esa acción. El árbitro, ahora hablará, a ver qué dice. Pero ya está, a enfocarnos en lo que nos toca, el partido de esta semana y a seguir".