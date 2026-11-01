David Torres Valencia, 01 NOV 2026 - 20:58h.

Aguirre desafía el criterio de los doctores con Sadiq: "Asumo la responsabilidad, si lo necesitaba, lo iba a poner"

La varita la pone Umar Sadiq, Javier Aguirre las tablas (0-1)

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El Valencia CF logró en el Martínez Valero una victoria balsámica ante el Elche (0-1) gracias a un nuevo gol de Umar Sadiq, decisivo en su regreso al equipo de Javier Aguirre. Los valencianistas supieron resistir en un derbi muy exigente y tuvieron que esperar hasta el último suspiro para certificar los tres puntos, cuando Dimitrievski evitó el empate con una intervención providencial en el descuento. El tanto del delantero nigeriano y la actuación del guardameta permitieron al Valencia romper su mala dinámica y conseguir el primer triunfo de la etapa de Aguirre. Una victoria con la que Sadiq volvió a demostrar su importancia, y que tuvo en la parada final de Dimitrievski uno de sus momentos determinantes. Tras el partido, Javier Aguirre analizó el triunfo y las sensaciones de su equipo.

¿Qué importancia tiene esta victoria después de tres partidos sin ganar y viendo cómo los rivales directos sumaban puntos?

Sí, sí, es muy importante. Veníamos de tres partidos sin ganar y no nos podíamos descolgar. Ganó el Getafe, al Sevilla, ganó el Espanyol y se abrió una brecha. Es muy importante en la forma y en el fondo.

La Liga está muy igualada y cada victoria cuesta mucho. ¿Cómo valora el partido?

Es muy difícil ganar en esta Liga. Los partidos son muy igualados. Todo el mundo juega bien, corre y lucha. Salvo los tres o cuatro equipos de arriba, que tienen un nivel alto, los demás estamos ahí. Me encanta: ganas dos partidos y te pones octavo o noveno; pierdes dos y te vas al sótano.

El Valencia pudo sentenciar con el 0-2, pero el Elche también tuvo sus ocasiones. ¿Cómo ha vivido esos momentos?

Tuvimos el 0-2, pero no sé qué pasó ahí con Sadiq, si se confundieron o qué ocurrió. Pero también hay que darle mérito al Elche. Es un equipo que tuvo sus ocasiones, nos quitó la pelota y está muy bien trabajado. Por eso sabe tan bien esta victoria.

¿Este triunfo puede servir de impulso para afrontar el próximo compromiso ante el Real Madrid?

Sí, necesitamos motivación. Jugamos contra el mejor equipo de la Liga junto con el Barça, contra el Madrid. Estos tres partidos te dan vida.

Muy importante ganar

Los cuatro partidos que hemos jugado han sido muy parecidos. Es muy difícil ganar, pero también puedes perder. Es necesaria la victoria para que haya congruencia. Sino no sirve de nada decir. Era importante porque se iba a abrir una brecha grande y venía el Madrid a casa.

Javier Aguirre desafía el criterio de los doctores con Sadiq: "Asumo la responsabilidad, si lo necesitaba, lo iba a poner"

La vuelta de Sadiq

Sadiq es un jugador que tiene una calidad que mostró. Hugo Duro hace un gran trabajo, tenemos a Aimar que es un gran chico. Estoy contento con los tres. La vuelta de Sadiq es una buena noticia.

Sadiq un jugador diferente

Ya en la previa dije que iba a traer a Sadiq. Los doctores eran más conservadores y me decían que quizá este partido no era el adecuado. Yo, en la previa, dije que lo iba a traer. Un poco por narices, como dicen ustedes. Si lo necesitaba, lo iba a poner, y lo necesité y lo puse.

¿Había un riesgo? Por supuesto que sí. El doctor me explicó que todavía tenía algo de edema en la zona de la cicatriz y que había que tener cuidado. Lo entiendo perfectamente, pero le dije: "Doctor, creo el riesgo y asumo la responsabilidad".

Afortunadamente, salió bien. Ahora hay que mimarlo para que siga con su recuperación, sobre todo en lo que respecta a la cicatrización de la rotura de fibras.

El codazo de Raba fue roja

Salúdeme a Iturralde que me insultaba en el campo: Mexicano, Pendejo... Pero no hablo de los árbitros. Ellos no hablan de mi y yo no tengo derecho a hablar de ellos.

Es una parte de mi historia. No puedes ir a la hemeroteca y encontrarme hablando de ellos, tanto en las victorias como en las derrotas, por decisiones buenas o malas. Son gente que hace su trabajo lo mejor que puede, igual que yo hago el mío. Ellos no hablan de mí y yo no tengo ningún derecho a hablar de ellos. No lo he hecho en 30 años de profesión y no lo voy a hacer hoy.

¿Rioja está bien?

Festejó en el vestuario, así que está bien

Durante la semana habló de que el equipo no había defendido bien el resultado ante el Villarreal. Hoy, en cambio, ha conseguido mantenerlo, aunque en el minuto 97 casi les empatan. ¿Qué diferencia ha visto?

Muy poca ¡Casi nos vacunan en el 97! (Risas). Otra vez me voy a cagar en sus m.. Afortunadamente, no entró la pelota. Habría que mejorar esos últimos metros y defender mejor esas acciones finales.