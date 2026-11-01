Javi Guerra, tras ganar al Elche: "Estaba cagado, no es la primera vez que nos pasa"

David Torres 01 NOV 2026 - 20:36h.

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ValenciaEl Valencia CF consiguió una victoria fundamental en el Martínez Valero al imponerse por 0-1 al Elche gracias a un gol de Umar Sadiq, que volvió a aparecer para darle tres puntos de oro al equipo de Javier Aguirre. El conjunto valencianista supo sufrir en un partido muy intenso y terminó celebrando el triunfo gracias también a Dimitrievski, que evitó el empate con una intervención decisiva en el último minuto. Una victoria que permite al equipo recuperar sensaciones y que tuvo en Sadiq, de nuevo decisivo, a uno de sus grandes protagonistas.

Tras el encuentro, Javi Guerra analizó el partido, el esfuerzo colectivo y el sufrimiento de los últimos instantes en Movistar +. El centrocampista también quiso tener un recuerdo para las víctimas y los afectados por el accidente ferroviario.

Las declaraciones de Javi Guerra tras el Elche-Valencia CF

Buenas noches

Lo primero quería mandar mucho ánimo y mucha fuerza a toda la gente y a las familias que se han visto afectadas por el accidente de tren.

¿Qué significa esta victoria en un partido tan intenso?

Creo que en estos últimos partidos merecíamos algo más y no ha podido ser. Sabíamos que era un partido muy importante, que nos podía dar mucho, y creo que se ha visto en el terreno de juego que el equipo se lo ha dejado todo. Estoy muy contento por los tres puntos.

El equipo ha ido de menos a más y ha tenido más dominio y balón en la segunda parte. ¿Qué ha cambiado?

En la primera parte hemos tenido ocasiones y nos ha faltado el último pase o la última acción. Pero creo que el equipo ha estado a un gran nivel, no ha bajado los brazos y ha seguido insistiendo. Está claro que el Elche es un equipo que te domina y que te hace sufrir. Creo que es una victoria muy merecida.

¿Cómo has vivido la última jugada, en la que Dimitrievski ha tenido que hacer una gran parada para evitar el empate?

Estaba cagado, ¿qué quieres que te diga? Creo que no es la primera vez que nos habría pasado lo de encajar en los últimos minutos. Esa última acción de Dimitrievski refuerza mucho al equipo, porque demuestra que sabemos sufrir hasta el final. Cualquier victoria en esta Liga cuesta mucho y hoy se ha visto.