David Torres 01 NOV 2026 - 12:28h.

Víctor Chust, una opción para la defensa del Valencia CF

Formado en Paterna, fue al Madrid tras negarse a pagar una cláusula pero también por otra razón

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ValenciaVíctor Chust no olvida sus raíces valencianistas. El actual defensa del Elche CF ha contado cómo se produjo su salida de la cantera del Valencia CF cuando tenía apenas 12 años para fichar por el Real Madrid. Una historia que durante mucho tiempo estuvo marcada por una polémica cláusula de 60.000 euros y por las acusaciones de que había elegido el dinero. Ahora, el central ha querido contar todos los detalles y dejar claro que no guarda ningún rencor al club de Mestalla.

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Chust, la cláusula y el viaje de su padre

Chust reconoce que la cláusula existió, pero explica que su marcha también estuvo condicionada por una circunstancia familiar: su padre tenía que trasladarse fuera por motivos laborales y él debía acompañarlo. "Era absurdo firmar algo que no sabíamos si iba a poder cumplir", recuerda en una entrevista concedida al diario AS. Además, admite que a los 12 años el fútbol todavía era una actividad para disfrutar con sus amigos y no tenía la dimensión que adquiriría posteriormente.

"Estuve de los cinco a los doce años. Lo de la cláusula fue real, pero también es verdad que mi padre tenía que irse fuera a trabajar y yo debía irme con él. Era absurdo firmar algo que no sabíamos si iba a poder cumplir. Además, con esa edad no me tomaba el fútbol como ahora, sino era un rato para pasar con los colegas", explica el futbolista que recuerda incluso cómo se produjo su despedida, cuando coincidió con Ferran Torres antes de un torneo. "Fue así. Recuerdo que estaba con Ferran Torres y nos íbamos a jugar un torneo. Vieron que no subía al autobús y dije que había ido a despedirme. No le di mucha importancia ni fue traumático. Lo que más me molestó es lo que se dijo de mí (le llamaron pesetero)", afirma

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"Era absurdo firmar algo que no sabíamos si iba a poder cumplir. Además, con esa edad no me tomaba el fútbol como ahora, sino era un rato para pasar con los colegas" Elche CF

Sin embargo, su sentimiento hacia el Valencia permanece intacto. Chust asegura que no puede responsabilizar a una institución por las decisiones de las personas que estaban entonces y que no guarda rencor. De hecho, el regreso a Mestalla ha estado sobre la mesa. El central confirma que ha mantenido conversaciones con el Valencia en un par de ocasiones. "Hemos hablado un par de veces con el Valencia, pero por diferentes motivos no se ha dado".

Volvería al Valencia CF del Nou Mestalla

Su deseo va incluso más allá. "Siempre se lo digo a mis padres que puede ser un sitio en el que retirarme por esa trayectoria y cerrar el círculo", explica. También contempla la posibilidad de jugar en el Nuevo Mestalla, aunque lo matiza "Estaría bien jugar en el Nou Mestalla y es algo que valoro, pero son historias que me monto en la cabeza, más que nada por cerrar un círculo. No pienso en eso ahora mismo porque tengo contrato con el Elche hasta 2029 y me centro en el presente y en el día a día", asegura