David Torres 01 NOV 2026 - 11:11h.

Arnaut Danjuma seguiría en punta

El Valencia CF activa el plan especial para iniciar la remontada en Elche: Convocatoria y viaje el día antes

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ValenciaJavier Aguirre prepara cambios en el Valencia CF para intentar dar un golpe de efecto en el Martínez Valero. El técnico mexicano busca soluciones para un equipo que necesita reaccionar y que acumula demasiadas jornadas sin ganar. La revolución que prepara tiene un punto de partida claro: el centro del campo.

El entrenador quiere modificar la distribución de sus piezas para ganar equilibrio, mejorar la salida de balón y encontrar más alternativas ofensivas. No se trata únicamente de cambiar nombres, sino de ajustar posiciones y funciones para que el Valencia compita con otra energía.

El doble pivote cambia

En ese contexto, Guido Rodríguez y Aarón Mayol formarían el doble pivote. El joven futbolista gana enteros para acompañar al argentino en una posición en la que Aguirre busca equilibrio y capacidad para conectar con los jugadores de ataque. La apuesta supondría un movimiento importante en el once.

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La otra gran novedad estaría en la defensa. Pepelu regresaría al eje de la zaga junto a Tárrega, una solución que ya ha probado el técnico y que permitiría mantener a Guido en la medular. En las bandas, Maffeo tendría por delante a Arnau Martínez, que podría ejercer como una especie de doble lateral junto al mallorquín. El movimiento dejaría fuera a Dani Raba.

Arriba, Danjuma sería la referencia ofensiva, mientras Hugo Duro podría comenzar desde el banquillo. Una propuesta que cambiaría buena parte de la estructura habitual del equipo.

Aguirre quiere un Valencia más atrevido

El entrenador mexicano también ha defendido su propuesta futbolística. Tras las dudas sobre el bloque medio después del empate ante el Atlético, considera que el equipo ha mejorado sus mecanismos defensivos. "En ese afán de ganar perdimos. En el minuto 95 o 97 teníamos la pelota nosotros, estábamos en campo contrario y teníamos a diez jugadores allí. Queremos ganar", explicó.

Aguirre insiste en que el bloque medio no significa defender y asegura que ha notado una mejoría en los tres bloques. El Martínez Valero puede ser el escenario de su primera gran revolución, con cambios de posiciones y una apuesta que necesita traducirse en una victoria.