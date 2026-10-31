El Valencia CF activa el plan especial para iniciar la remontada en Elche: Convocatoria y viaje el día antes

David Torres 31 OCT 2026 - 18:18h.

El equipo adelanta la salida, se irá en bus y antes comió en Paterna. Viaja Sadiq

Desvelados los enigmas Umar Sadiq, José Copete y Dimitri Foulquier

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ValenciaEl Valencia CF quiere que el Martínez Valero sea el punto de partida de su reacción. El equipo de Javier Aguirre afronta el derbi ante el Elche con la necesidad de cambiar la dinámica y sumar tres puntos que permitan empezar a mirar hacia arriba. Para ello, el técnico, de acuerdo con el club, ha diseñado una jornada diferente, con concentración en la Ciudad Deportiva de Paterna antes de poner rumbo a Elche. La plantilla valencianista ha completado el entrenamiento en las instalaciones de Paterna y, posteriormente, ha comido allí mismo después de la rueda de prensa de Javier Aguirre. El objetivo es mantener al grupo concentrado y evitar desplazamientos intermedios antes de uno de los encuentros más importantes de las últimas semanas. La expedición saldrá en autobús a las 18:00 horas, con destino a Elche, donde el equipo quedará concentrado para el partido.

La consigna es clara: hacer grupo

La consigna es clara: empezar la remontada. El Valencia necesita transformar las buenas intenciones en resultados después de un arranque complicado y de que los primeros partidos con Aguirre en el banquillo todavía no hayan servido para conseguir una victoria. "Es una rutina que me organiza el club. Siempre pregunto a qué están habituados, si concentran o no concentran. No soy de los que vienen a interrumpir procesos o a imponer sus reglas. Salvo dos o tres cuestiones de disciplina que tenemos los entrenadores, por lo demás el club tiene su organigrama y hay gente que se encarga de estas cosas. Tiene su estructura, sus hoteles, sus viajes y sus comidas. Ahí no entro. Estoy muy contento y creo que, si así funciona, adelante", ha dicho el técnico Mexicano.

En el apartado deportivo, la gran incógnita era Umar Sadiq, pero Aguirre ya ha confirmado que viaja. Se queda en tierra José Copete pero también entra Dimitri Foulquier, a pesar de que los dos han trabajado con normalidad. La mala noticia de última hora es Kayne Van Oevelen. El guardameta no estará disponible después de sufrir un esguince en la rodilla derecha durante el entrenamiento del viernes, según confirmó el Valencia CF en su parte médico. Por sanción se queda fuera de la lista Harvey Elliott

Convocatoria del Valencia CF para Elche

Con todo, esta es la convocatoria del Valencia CF para Elche:

Porteros: Stole Dimitrievski, Cristian Rivero,

Defensas: César Tárrega, Mouctar Diakhaby, José Luis Gayà, Jesús Vázquez, De Haas, Arnau Martínez, Pablo Maffeo y Foulquier

Centrocampistas: Guido Rodríguez, Pepelu, Filip Ugrinic, Javi Guerra, Dieng, Ryonosuke Sato, y Luis Rioja

Delanteros: Hugo Duro, Arnaut Danjuma, Dani Raba y Sadiq Umar

Del filial: Raúl Jiménez, Aarón Mayol y Aimar Blázquez

Se quedan fuera: Los lesionados Kayne Van Oevelen, Copete, y los lesionados de larga duración Diego López y Sergi Canós.

Sancionado: Harvey Elliott

Descarte técnico: Íker Córdoba