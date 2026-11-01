Noviembre, un mes para todos los Santos en el Valencia CF

David Torres 01 NOV 2026 - 09:09h.

El Valencia de Javier Aguirre vuelve a SU cruda realidad, un calendario sin tregua: "Guido tiene razón"

Cinco partidos para cambiar el destino

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ValenciaEl calendario ofrece a Javier Aguirre una oportunidad para sacar al equipo del pozo: tres rivales directos, una visita del Real Madrid y la Copa del Rey para cambiar el rumbo de la temporada.

Noviembre puede ser el mes de todos los santos para el Valencia CF. El equipo de Javier Aguirre necesita una reacción inmediata para abandonar el pozo de la clasificación y el calendario le ofrece una oportunidad para conseguirlo. Si hace los deberes ante sus rivales directos, podrá cambiar su situación y empezar a mirar hacia arriba. Eso sí, no hay margen para seguir dejando escapar puntos.

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Un noviembre ante tres rivales directos y un coco

El Valencia comenzará noviembre como penúltimo clasificado, con seis puntos y sin conocer todavía la victoria desde la llegada del técnico mexicano. Los empates ante el Racing de Santander y el Athletic Club y la derrota frente al Villarreal han frenado el efecto revulsivo esperado. Ahora toca convertir las sensaciones en resultados. El calendario permite alimentar la esperanza. Tres de sus cuatro rivales ligueros están en la zona baja: Elche, Rayo Vallecano y Osasuna. El primer examen llegará este domingo, 1 de noviembre, con la visita al Martínez Valero (18:30 horas). Los ilicitanos son decimoquintos con diez puntos, cuatro más que los valencianistas. Una victoria permitiría recortar distancias y dar el primer paso para salir del agujero.

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Sadiq está de vuelta

Aguirre necesita recuperar la solidez defensiva y encontrar soluciones ofensivas. En ese sentido, el técnico está pendiente de la evolución de Umar Sadiq, que apura sus opciones de regresar y no quiere perderse el partido de Elche. También será importante recuperar efectivos y encontrar un once competitivo para afrontar el exigente calendario. El delantero ha entrado en la lista y podría tener minutos en Elche.

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El sábado 7 de noviembre, Mestalla recibirá al Real Madrid, tercero con 24 puntos, a las 21:00 horas. Será la cita más complicada del mes, pero también una oportunidad para dar un golpe sobre la mesa ante su afición.

Tres días después, el martes 10, llegará la Copa del Rey frente al Tavernes de la Valldigna (21:00 horas), en el encuentro aplazado por el trágico accidente ferroviario de Toledo.

Tras el parón internacional, el Valencia visitará al Rayo Vallecano el sábado 21 (16:15 horas). Los madrileños son decimosextos con nueve puntos. El mes se cerrará en Mestalla ante Osasuna, duodécimo con once, en un horario todavía pendiente de confirmación.

Cinco partidos para cambiar el destino. El Valencia tiene tres oportunidades ante rivales directos para empezar a salir del pozo. El Real Madrid será la gran dificultad y la Copa, una obligación. Como Aguirre sabe que el calendario y la recuperación de efectivos pueden marcar el camino, noviembre exige dar un paso adelante. Mestalla necesita victorias y el equipo ya no puede aplazarlas.