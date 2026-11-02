El gesto de Javier Aguirre que delata cómo sufrió en Elche y su broma a Iturralde: Se le pusieron de corbata

David Torres 02 NOV 2026 - 08:08h.

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ValenciaJavier Aguirre vivió en el Martínez Valero uno de esos finales de partido que ponen a prueba el corazón de cualquier entrenador. El Valencia CF ganó al Elche (0-1) gracias a un gol de Umar Sadiq, pero necesitó una intervención milagrosa de Stole Dimitrievski en el minuto 93 para evitar que los ilicitanos rescataran un punto. Una acción que dejó al técnico mexicano al borde del infarto y que, cuando le preguntaron por ella en rueda de prensa, acompañó con un gesto que lo decía prácticamente todo.

El entrenador valencianista se llevó las dos manos a la zona del cuello y la barbilla, recreando gráficamente la tensión que había vivido en los últimos segundos. Los tenía de corbata. Su expresión y su reacción provocaron las risas de los presentes (incluido el jefe de prensa), aunque el susto había sido muy real. Aguirre, que ya había protagonizado momentos muy expresivos durante su carrera, volvió a dejar una de esas escenas que explican su particular manera de vivir el fútbol.

El contexto: "Otra vez me voy a cagar en sus muertos"

La pregunta tenía su contexto. Durante la semana, el mexicano había insistido en que el Valencia CF no había sabido defender el resultado ante el Villarreal. En Elche consiguió mantener la ventaja, pero estuvo a punto de repetir los mismos errores en el último suspiro.

"¡Muy poca! ¡Casi nos vacunan en el 97! (Risas). Otra vez me voy a cagar en sus muertos. Afortunadamente, no entró la pelota. Habría que mejorar esos últimos metros y defender mejor esas acciones finales", respondió con su habitual espontaneidad.

"Mexicano, Pendejo": Recado a Iturralde

No fue la única vez que Aguirre recurrió al humor para explicar sus sensaciones. El técnico al ser preguntado por los árbitros, ya que Iturralde González (ex árbitro y analista arbitral dijo que fue roja), el entrenador del Valencia CF soltó con su gracejo. "Salúdeme a Iturralde que me insultaba en el campo, me decía 'Mexicano, Pendejo...' Pero no hablo de los árbitros. Ellos no hablan de mi y yo no tengo derecho a hablar de ellos".

Con todo la imagen de la noche fue otra: Aguirre llevándose las manos al cuello al recordar cómo Dimitrievski le salvó los tres puntos en el último minuto. El mexicano ya tiene su primera victoria, aunque en Elche estuvo muy cerca de pagarla con un buen susto.