David Torres Valencia, 04 NOV 2026 - 08:20h.

Sato prioriza al Valencia y deja la concentración de Japón

Japón lo ha dejado fuera de la convocatoria, se baraja una salida en enero para que juegue

Compartir







El futuro inmediato de Ryonosule Sato en el Valencia CF es una incógnita. El futbolista japonés ha vuelto a quedarse fuera de los planes de su selección y tampoco encuentra oportunidades en el primer equipo. Desde que se marchó Carlos Corberán no ha disputado ni un solo minuto. Han pasado 50 días y su calvario no cesa. Su situación no ha cambiado con los entrenadores que han pasado por el banquillo. Con Óscar Sánchez, otros futbolistas de la cantera entraron en la rotación antes que él. Sato se quedó esperando una oportunidad que tampoco llegó después con Javier Aguirre, a pesar de las buenas palabras del mexicano.

PUEDE INTERESARTE El plan en el mercado de fichajes del Valencia CF, pendiente de una ficha y de una deuda

De hecho, el japonés hizo un esfuerzo para ponerse a disposición del nuevo técnico. Regresó antes de su concentración con la selección de Japón para estar disponible, entrenarse con el grupo y facilitar que Aguirre pudiera conocerle. Su regreso anticipado demostraba su voluntad de convencer al entrenador. Sin embargo, aquella decisión tampoco ha tenido premio: el mexicano no le ha concedido ni un segundo de juego.

Ahora, Japón ha publicado una nueva convocatoria internacional y Sato vuelve a quedarse fuera. El escenario es complicado: sin minutos en Liga, sin selección y en un país que no es el suyo, el centrocampista apenas tiene margen para cambiar su situación. Con un entrenador y una dirección deportiva que, hasta ahora, no han apostado por él, la Copa adquiere una importancia especial.

PUEDE INTERESARTE La plantilla del Valencia CF se conjura antes de recibir al Real Madrid: Mestalla espera un cambio

El futuro: una cesión

Las opciones de que juegue este sábado ante el Real Madrid son remotas, como ha sucedido en las últimas jornadas. Por eso, el estreno copero ante la UE Tavernes en Mestalla aparece como su gran oportunidad para demostrar que todavía puede tener sitio en el Valencia CF. Sin embargo, con Braulio Vázquez al frente de la dirección deportiva, tener un activo de 4 millones de euros parado y ocupando una plaza en la plantilla (aunque tiene ficha B) es un lujo que el Valencia CF no se va a permitir. Quedan dos meses, pero su salida en enero no sería para nada descabellada.

PUEDE INTERESARTE La revolución silenciosa de Javier Aguirre en el Valencia CF: un dato que lo cambia todo

Dimitrievski sí se va con Macedonia y se pierde la Copa como Dieng y Diakhaby

La convocatoria de Macedonia del Norte sí incluye a Stole Dimitrievski, que no estará disponible para el estreno copero. El guardameta se suma así a las ausencias de Aliou Dieng y Mouctar Diakhaby, también concentrados con sus selecciones. En el caso del central, su ausencia en la Copa del Rey ya está confirmada. Tres bajas internacionales para una eliminatoria que puede convertirse en la oportunidad que Sato lleva meses esperando.