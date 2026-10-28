El UE Tavernes - Valencia CF ya tiene nuevo horario y será en Mestalla: qué internacionales podrían perdérselo

David Torres Valencia, 28 OCT 2026 - 18:36h.

Se jugará tras recibir al Real Madrid en casa y antes del parón de selecciones de noviembre

El Tavernes-Valencia, entre la empatía y el calendario, pendiente de la RFEF: "Lo primero son las víctimas"

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El Tavernes-Valencia CF ya tiene nueva fecha y horario. El organismo federativo ha comunicado la nueva planificación de los partidos suspendidos como muestra de respeto y solidaridad con las víctimas. El conjunto valencianista y el equipo de la Safor tendrán que esperar casi dos semanas para disputar una eliminatoria que estaba prevista inicialmente para este miércoles 28 de octubre.

El encuentro se jugará en Mestalla, tal y como estaba acordado antes del aplazamiento. La UE Tavernes ejercerá como equipo local, mientras que el Valencia CF jugará como visitante en su propio estadio, después de que la Federación aceptara la petición del club de la Valldigna para disputar allí el encuentro.

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La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha fijado el martes 10 de noviembre a las 21:00 horas para disputar el encuentro de la primera eliminatoria de la Copa del Rey, aplazado este miércoles por el trágico accidente ferroviario ocurrido en Toledo.

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El Valencia, pendiente de encajar el partido en su calendario: ojo con los internacionales

La nueva fecha obliga a ambos equipos a reorganizar sus planes. El Valencia de Javier Aguirre tendrá que encajar el compromiso copero en un calendario que incluye la competición liguera y en el que cada partido resulta importante para el equipo valencianista. Por eso, la noticia ha sido recibida con agrado, ya que es junto antes del parón de selecciones. En principio, el mexicano para ese parón podría recuperar a Umar Sadiq pero el partido podría dejarle tres bajas inesperadas.

Y es que, ese martes, si son convocados con sus selecciones como pasó en octubre, Stole Dimitrievski, Aliou Dieng, y Ryonosuke Sato, (los dos últimos iban a ser titulares hoy) se lo perderán.

Razón de fuerza mayor: La UE Tavernes mantiene el plan

El aplazamiento se produjo después de que la RFEF suspendiera los 24 encuentros de la primera eliminatoria previstos para este miércoles. La decisión llegó tras el accidente ferroviario de Toledo y dejó en el aire una jornada que varios clubes ya tenían preparada.

La UE Tavernes había organizado el dispositivo para una cita histórica, con entradas, desplazamientos y diferentes preparativos para recibir al Valencia CF. Tras conocer la suspensión, el club de la Safor quedó a la espera de una resolución federativa que ya tiene respuesta.

La Copa del Rey recupera así una de sus eliminatorias pendientes, con el martes 10 de noviembre a las 21:00 horas como nueva fecha para un partido que volverá a llevar al Valencia a Mestalla, esta vez con el conjunto de la Valldigna como local. La UE Tavernes, en principio, mantiene el plan de costear los autobuses a sus más de cinco mil aficionados, pero este miércoles iban a reunirse para definir el nuevo plan