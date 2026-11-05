El presentador de ElDesmarque vuelve a señalar al brasileño

Bellingham lidera el Madrid de Mourinho: el Big Data desvela el cambio

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José Mourinho empieza a dar con la tecla. A falta de un fútbol algo más reconocible, el Real Madrid se está empezando a reencontrar a sí mismo a través de los resultados. Lo corroboró este miércoles ante el AEK de Atenas, otra vez con un triunfo sobre la bocina. Un duelo en el que, una vez más, Vinícius volvió a ser titular, pero acabó señalado y sustituido. Manu Carreño, en el editorial de este jueves en ElDesmarque de Cuatro, califica ya al brasileño como "un suplente indiscutible".