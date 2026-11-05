Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Fútbol
Real Madrid

desktop 1 da39
mobile da39

Competicion:

El editorial de Manu Carreño tras el triunfo del Real Madrid: "Todos excepto Vinícius"

Manu Carreño ya coloca a Vinícius como "suplente indiscutible"
Manu Carreño, en ElDesmarque. Cuatro
Compartir

José Mourinho empieza a dar con la tecla. A falta de un fútbol algo más reconocible, el Real Madrid se está empezando a reencontrar a sí mismo a través de los resultados. Lo corroboró este miércoles ante el AEK de Atenas, otra vez con un triunfo sobre la bocina. Un duelo en el que, una vez más, Vinícius volvió a ser titular, pero acabó señalado y sustituido. Manu Carreño, en el editorial de este jueves en ElDesmarque de Cuatro, califica ya al brasileño como "un suplente indiscutible".

Temas