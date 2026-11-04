Otra remontada ante el AEK con goles de Bellingham, Mbappé y Valverde

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El Real Madrid ha firmado otra remontada en la Champions League, esta vez ante el AEK de Atenas (2-3) y otra vez sobre la bocina. El cuadro griego se puso dos veces por delante en el marcador, pero los blancos voltearon el duelo en el tiempo añadido gracias a un gol final de Fede Valverde, que se sumó a los anteriores de Bellingham y Mbappé.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del Real Madrid en su visita al AEK.

Courtois (6): dos goles en contra, pero dos paradas de mucho valor en los primeros minutos a Gacinovic y Jovic que impidieron que el AEK cobrara mayor ventaja.

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Dumfries (6): le cuesta atacar en estático, pero cuando aparece al espacio genera bastante peligro. Ya dejó dos o tres buenos centros desde la derecha antes de asistir a Mbappé en el 2-2. En defensa sigue dejando más dudas que certezas.

Militao (2): su primera media hora fue tétrica. A los 5 minutos ya había perdido un balón que acabó en paradón de Courtois y se vio superado en casi todos los duelos. Volvió a salir retratado en el segundo gol del AEK, saliendo a la medular y sobre todo replegando al lateral en vez de cubrir el eje de la zaga, donde remató Pilios. Fuera de forma, algo que no sorprende teniendo en cuenta que había jugado 5 minutos en siete meses. Completó los 90'.

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Rüdiger (4): Gacinovic le dejó en el suelo en la primera ocasión local y dejó casi las mismas dudas que Militao atrás, aunque al menos no salió en la foto del segundo gol.

Cucurella (6): sufrió de lo lindo ante Koita en las primeras acciones, hasta tal punto que le hizo un lío morrocotudo en su cara para hacer el primer gol del AEK. Fue creciendo con el paso de los minutos, empezó a ganar duelos, asistió a Bellingham en el primer gol madridista, le sacaron el segundo bajo palos y acabó cerrando su costado atrás. Sustituido en el 81' con amarilla.

Bernardo Silva (5): superado a nivel físico en la primera media hora, fue creciendo con el paso de los minutos para dar algo de sentido a la medular. 96% de acierto en el pase. Acabó fundido en un equipo totalmente roto a los 60 minutos desde el centro del campo. Sustituido en el 66'.

Camavinga (3): en su línea habitual. Superado, incapaz de poner orden, de poner solidez, de poner criterio. Incapaz de casi todo en una posición demasiado importante.

Diomande (4): se quedó a medias. 6 centros peligrosos y ni un solo rematador. 4/7 en regates. Mucho criterio en sus intervenciones, pero poca continuidad. Sustituido en el 66'.

Bellingham (7): lo mejor que ha hecho Mourinho desde su llegada es colocar al inglés como segundo delantero, cerca del área y lejos de la base de la jugada. Ya había marcado un tanto que no subió al marcador por fuera de juego cuando firmó el 1-1 con un remate fantástico de espuela. También dio la preasistencia del segundo gol a Dumfries que acabó en las botas de Mbappé en una segunda mitad algo más discreta. Sustituido en el 86'.

Vinícius (2): la estadística lo dice todo: 0/1 en regates. Apenas lo intenta, y cuando lo hace no se va. En su mejor ocasión, que le sacó Brignoli, estaba en fuera de juego. Y el problema no es que no consiga sumar en ataque, sino que resta, y mucho, en defensa: a 40 metros de Cucurella en el primer gol del AEK, descolgado en todos los contragolpes locales y ni una sola ayuda defensiva por su costado. Sustituido en el 81'.

Mbappé (5): es difícil calificar su partido. Firmó el 2-2 en el 78' a placer, pero un futbolista de su calidad no puede fallar tantas ocasiones claras de gol. Una a las nubes, otra al medio, otra tapada por el central y la última, contra el larguero. El segundo gol del AEK nació en una pérdida suya en el área contraria.

Sustituciones del Real Madrid ante el AEK Atenas

Fede Valverde (6): entró por Bernardo en el 67' y lo primero que hizo fue perder una pelota en la medular. No dio ninguna consistencia a la medular, pero anotó un golazo en el 92' marca de la casa para darle un triunfo al Real Madrid que le coloca colíder.

Endrick (6): casi media hora para el brasileño, que entró por Diomande y generó bastante más peligro que el costamarfileño partiendo desde la derecha. Entre otras cosas, una gran asistencia a Mbappé en la jugada que acabó en el larguero. Como en Roma, muy incisivo.

Brahim Díaz (SC): sustituyó a Vinícius en el 81'. Poca incidencia, aunque le contará la asistencia a Valverde.

Carreras (SC): cerró el partido como lateral tras sustituir a Cucurella en el 81'.

Carlos Espí (SC): entró en el 86', sin tiempo para demasiado.