Las posibles fechas para el Valencia CF - Real Madrid si LALIGA decide aplazarlo

David Torres 04 NOV 2026 - 17:22h.

Con Copa y los compromisos europeos de ambos conjuntos, podría tener que habilitarse una fecha especial en Navidades

La AFE pide suspender todos los partidos que se juegan en España tras la muerte de Jesús de Miguel, incluidos los de Champions, Europa League o Conference

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ValenciaEl último Valencia CF-Real Madrid de la historia en Mestalla está pendiente de un hilo. El fallecimiento de Jesús de Miguel ha provocado que se debata si se suspende la jornada de LaLiga y, con ella, el aplazamiento de un encuentro previsto para este sábado 7 de noviembre. Una decisión acatada por todas las partes ante una noticia tan dolorosa, pero que abre un nuevo problema para LaLiga: encontrar una fecha para uno de los partidos más complicados de recolocar en el calendario.

La petición de la AFE ha terminado con la patronal estudiando si suspende de la jornada. Si es así, tocaría encajar las piezas. El problema es especialmente importante por los compromisos europeos del Real Madrid y por el calendario copero de ambos equipos. Sin confirmación oficial, En ElDesmarque analizamos las ventanas que aparecen en el horizonte.

El último Valencia-Real Madrid en Mestalla, a la espera: las fechas descartadas

1. El parón de selecciones de noviembre

La primera opción sería aprovechar el parón internacional que empieza la semana que viene. Sin embargo, el Valencia CF y el Real Madrid perderían a sus internacionales y, además, el equipo de Javier Aguirre tiene previsto disputar el martes 10 de noviembre su partido de Copa del Rey ante el Tavernes. Una alternativa complicada y que obligaría a jugar con numerosas ausencias. DESCARTADO

2. La primera semana de diciembre

Tampoco parece viable. En esos días deberán recuperarse el FC Barcelona-Atlético de Madrid y el Real Sociedad-Real Madrid, partidos previstos para el fin de semana del 7 de febrero y adelantados por la Supercopa de España. A ello se suma la Copa del Rey, con el Valencia pendiente de superar al Tavernes. Si el Valencia pasa, también jugaría Copa. DESCARTADO

3. Entre el 13 y el 20 de diciembre

Esta ventana también presenta dificultades. Hay eliminatorias de Copa del Rey y el Real Madrid entra ya en competición porque son diecieseisavos. El Valencia podría tener igualmente partido copero si continúa adelante. DESCARTADO

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Navidad o esperar a la Copa

Entre los compromisos de unos y otros, LALIGA podría verse obligada a habilitar una fecha extra durante las vacaciones navideñas, entre el 20 de diciembre y el 3 de enero. La otra posibilidad sería esperar a que ambos equipos queden eliminados de la Copa del Rey y no entren en las siguientes rondas: octavos (6 de enero), cuartos (13 de enero) o semifinales (10 de febrero y 3 de marzo).

El calendario es un auténtico rompecabezas. El último Valencia-Real Madrid de Mestalla todavía no tiene fecha y encontrarla no será sencillo si hay aplazamiento