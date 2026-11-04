David Torres Valencia, 04 NOV 2026 - 12:02h.

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El Valencia CF ha encontrado una forma muy especial de rendir homenaje al estadio de Mestalla en su última temporada como casa del valencianismo. El club ha reunido al Valencia CF y al Valencia CF Femenino con más de 350 empleados de las distintas áreas de la entidad para protagonizar una foto histórica y muy original sobre el césped del estadio antes del trascendental duelo contra el Madrid, que volverá a estar lleno hasta la bandera.

La imagen, captada desde el cielo mediante un dron, reúne a jugadores, jugadoras y trabajadores del club en una fotografía colectiva que simboliza el sentimiento de pertenencia y la unión de todas las personas que forman parte de la familia valencianista. Al fondo, además, se vislumbra el Nou Mestalla, el estadio que tomará el relevo cuando llegue el momento de abandonar el actual recinto.

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Entrene, foto, minuto de silencio y comida

La iniciativa se enmarca en los actos de homenaje a la última temporada de Mestalla, un escenario centenario que encara sus últimos meses como hogar del primer equipo. Más de 350 empleados disfrutaron de una jornada inolvidable junto a las primeras plantillas masculina y femenina, en una estampa poco habitual que convierte a toda la familia del Valencia CF en protagonista.

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El club aprovechó que el primer equipo tenía programado su entrenamiento en Mestalla para realizar distintas actividades en el estadio. La plantilla también guardó un emotivo minuto de silencio en memoria de Jesús de Miguel, futbolista del CD Tenerife fallecido este martes, antes de inmortalizar la jornada con la fotografía oficial.

Después, los jugadores y el cuerpo técnico compartieron una comida de conjura en un conocido restaurante de Valencia para reforzar la unión del vestuario antes de una semana especialmente importante, con el Real Madrid como próximo rival y el último parón de selecciones del año en el horizonte.

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Una jornada con varios protagonistas y un mismo escenario: Mestalla, que empieza a despedirse con imágenes para el recuerdo y vídeos como el que encabezan este artículo.