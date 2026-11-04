Kayne Van Oevelen, ya es un dolor de cabeza para Javier Aguirre y para Braulio Vázquez

David Torres 04 NOV 2026 - 11:11h.

La lesión de Van Oevelen desata el problema de la portería del Valencia CF: Braulio mira ya a enero

Kan Van Oevelen se lesiona y aplazará su debut con el Valencia CF: parte médico y posible tiempo de baja

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ValenciaLa lesión de Kayne Van Oevelen se ha convertido en un problema añadido para el Valencia CF. El guardameta neerlandés sufrió un esguince en la rodilla derecha durante un entrenamiento y estará varias semanas de baja. Su ausencia tiene una consecuencia inmediata: Javier Aguirre se queda con un único portero disponible para la Copa del Rey, Cristian Rivero, ya que Stole Dimitrievski se marcha con la selección de Macedonia del Norte. El contratiempo de Van Oevelen llega, además, en un momento delicado para la planificación de la portería valencianista.

La lesión antes de la Copa rompió todos los planes

La lesión frustró una oportunidad importante para el joven guardameta. De hecho, probablemente hubiese sido titular ante el Tavernes, tal y como reconoció Braulio Vázquez al hablar de su situación. El director deportivo pidió paciencia y evitó dar por perdido al neerlandés, al que considera una apuesta de futuro.

"Está lesionado y está fastidiado. Probablemente hubiese jugado en Copa. Luego, la situación es que queremos correr antes que andar. Faltan dos meses de competición todavía. Dimitrievski también, en su momento, cuando estaba Julen, el del Racing, parecía que iba a salir y acabó siendo titular él. Creo que hay que tener un poco de paciencia para cualquier situación porque faltan dos meses todavía", explicó Braulio.

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El Ipswich Town puede llevárselo gratis

Sin embargo, el director deportivo sabe que el problema puede hacerse mucho mayor en enero. Como avanzó Tribuna Deportiva, el Ipswich Town, club que cedió a Van Oevelen al Valencia sin opción de compra, puede recuperarlo gratis en el mercado invernal si no juega. Una cláusula que añade presión a una operación que todavía no ha dado los frutos esperados.

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El escenario obliga a Braulio a mirar al mercado. Con Vicent Abril cedido al Nàstic, el Valencia necesita otro portero para el primer equipo que pueda competir con Dimitrievski. La alternativa de Raúl Jiménez, guardameta del filial, todavía no se contempla como una solución para dar ese salto.

Así, lo que parecía una apuesta de futuro puede convertirse en un quebradero de cabeza inmediato. Braulio pide paciencia, pero enero se acerca y la portería necesita respuestas y a él tiempo no le sobra.