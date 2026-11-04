El FC Andorra pide "máxima sensibilidad y respeto" con el portero

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Comunicado oficial del FC Andorra y primeras palabras de Jesús Owono. Un día después de que se confirmara el trágico fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife, el meta ecuatoguineano ha querido mostrar su pésame a través de los canales oficiales del club después de verse obligado a cerrar todas sus redes sociales.

"El FC Andorra sigue profundamente afectado por la muerte de Jesús de Miguel. En estos momentos tan difíciles, nuestro jugador Jesús Owono quiere compartir personalmente unas palabras", comienza diciendo el comunicado de la entidad, que pide "máxima sensibilidad y respeto" hacia el portero.

Comunicado oficial de Jesús Owono

"Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado.

Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían.

Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto. Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús".

Qué pasó con Jesús Owono y Jesús de Miguel

Owono, portero del Andorra, se convirtió en el protagonista negativo de la muerte de Jesús de Miguel. El delantero del Tenerife falleció el martes por la mañana en el hospital tras ingresado a causa de un golpe con Owono durante el partido ante el FC Andorra. La acción ocurrió en el tiempo añadido, con 2-2 en el marcador, cuando el atacante intentaba controlar un balón en el centro del campo y el guardameta salió con todo y le derribó con contundencia para evitar una ocasión manifiesta de gol.

El ecuatoguineano admitió la roja directa, pero posteriormente acudió a interesarse por el estado de salud de De Miguel antes de abandonar el césped del Heliodoro Rodríguez López. Desde entonces, ha recibido multitud de críticas y amenazas a través de las redes sociales y se ha visto obligado a borrar su cuenta.