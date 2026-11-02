Recuperó el pulso tras sufrir una parada cardiorrespiratoria gracias a las maniobras de reanimación

Ya son seis los entrenadores destituidos en LaLiga Hypermotion

Compartir







Momentos de tensión y angustia en el Heliodoro Rodríguez López. El partido entre el CD Tenerife y el FC Andorra, correspondiente a la jornada 12 de LaLiga Hypermotion, ha quedado suspendido en el tiempo añadido después de que Jesús de Miguel, delantero del cuadro tinerfeño, perdiera el conocimiento tras recibir un duro golpe de Jesús Owono, portero del cuadro andorrano.

Según publican los medios locales, De Miguel "sufrió una parada cardiorrespiratoria y recuperó el pulso gracias a las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) practicadas por los servicios médicos. "De Miguel respira por sí mismo, aunque permanece inconsciente. Tras ser estabilizado inicialmente, fue trasladado al Hospital de La Candelaria, donde continuará recibiendo atención médica".

La acción ocurrió en el minuto 96. Con el Andorra volcado en ataque, el Tenerife lanzó un contragolpe y Owono salió casi hasta el centro del campo para intentar evitar que De Miguel controlara el esférico. Fue entonces cuando propinó un duro golpe con todo el cuerpo al delantero, lo que provocó la tarjeta roja directa.

Con De Miguel en el suelo, los jugadores encendieron las alarmas y llamaron rápidamente a las asistencias, pues el jugador se había desplomado. Los futbolistas hicieron un corro a su alrededor y la realización no mostró más imágenes de su estado. De Miguel se marchó evacuado en camilla y directamente hacia el hospital.

Owono, por su parte, se marchó del césped tocado desde el punto de vista anímico, además de recibir cánticos de "asesino" desde la grada del Heliodoro. Otros futbolistas, tanto como compañeros como rivales, se llevaron las manos a la cabeza con evidentes gestos de preocupación, mientras que muchos estaban incluso al borde de las lágrimas.

Una vez que el delantero del Tenerife fue evacuado, el árbitro habló con los capitanes de los dos clubes y, tras varios minutos, decidió suspender el encuentro, al que apenas le restaban 2 minutos para su conclusión.

Para entonces, el marcador lucía un 2-2 en un duelo en el que ya había pasado de todo: Christian Gomis y Enric Gallego pusieron el 2-0 a favor de los isleños en la primera mitad, pero el Andorra reaccionó con un gol de Lautaro de León en el 83' y otro de Gulobovic en el 88' para poner las tablas en superioridad numérica, ya que Dani Martín, portero del Tenerife, había sido expulsado en el 85' por perder tiempo primero y por protestar después. El encuentro acabó con la mencionada expulsión de Owono, que ni siquiera protestó ante la gravedad de la acción, aunque el portero regresó luego a la zona donde había cometido la falta para preocuparse por el estado de salud de Jesús de Miguel.