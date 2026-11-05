Jude Bellingham lidera el Madrid de Mourinho: el Big Data desvela el cambio del inglés esta temporada

Jude Bellingham es sin duda el futbolista del Real Madrid más en forma desde la llegada de Mourinho y en ElDesmarque analizamos por qué

Jude Bellingham cierra su renovación con el Real Madrid: los detalles de la operación

Compartir







El Real Madrid de José Mourinho comienza a carburar después de un comienzo complicado en LALIGA EA Sports. Ha pasado un mes de su última derrota contra el Atlético de Madrid y los blancos ya llevan 7 partidos seguidos ganando, incluido el Clásico contra el FC Barcelona que les permitió cerrar un poco la brecha con el eterno rival en la clasificación. En Champions ha ido todo rodado y, a pesar de tener que remontar al AEK y a la Roma, han ganado los cuatro partidos que se han disputado hasta ahora dejándoles en la parte alta de la clasificación y con el top-8 casi asegurado. Todo esto gracias en gran parte a un jugador que se está saliendo por encima del resto: Jude Bellingham.

El ‘5’ del Real Madrid se convirtió en el MVP del partido contra el AEK liderando la remontada blanca y dando un recital que le llevan a ser considerado el futbolista más elegante que puedes ver hoy en un partido de fútbol. Solo hay que ver su gol de tacón (de preciosa ejecución casi zidanesca) para darse cuenta de la magnitud que está teniendo Bellingham esta temporada. No cabe duda que ha regresado a su mejor nivel, ese que tuvo en su debut con el Real Madrid y que le llevó a ganar Liga y Champions en su primer año convirtiéndose en uno de los mejores fichajes de la historia del club.

El futbolista inglés lleva maravillando a todos desde su participación en el Mundial y se ha vuelto el pilar de José Mourinho en el vestuario. Sus datos le avalan y solo en LALIGA ya lleva 4 goles y 2 asistencias en 11 partidos mientras que la temporada pasada anotó 6 goles y 2 asistencias en 28 partidos disputados. Su posición es indiscutible y, aunque no cuenta como un centrocampista para Mou y sí como un delantero, Jude reconoce que está jugando en el centro del ataque madridista, donde se encuentra mucho más cómodo. “Sí, definitivamente estoy jugando más centrado. Está saliendo bien y estoy mejorando en mi juego e impactando en el partido de muchas maneras. Espero seguir así”, comentaba el futbolista tras ganar in extremis al AEK de Atenas.

El Big Data desvela el cambio de Jude Bellingham con Mourinho

Pero no nos vamos a quedar ahí. Para entender por qué Jude está llevándose los elogios de toda Europa vamos a analizar su juego gracias al Big Data con la herramienta Driblab comparando sus datos de esta temporada con los de la temporada pasada a las órdenes de Xabi Alonso y Arbeloa.

Se observa una habilidad extrema en Participación xG, Pases Clave en Juego, % Pases y Asistencias Esperadas, con un rendimiento por encima del valor máximo, lo que sitúa este perfil en ese aspecto en el top 10% de las 5 grandes ligas. Muy buen rendimiento en el área, por encima del 60% de jugadores, desempeñando una labor más que notable en xG por Remate con 0.17 por 90 minutos. Capacidad para manejar el balón de forma excepcional, entre las mejores de las 5 grandes ligas. Extraordinaria capacidad asociativa con el balón en los pies, entre los mejores jugadores en este aspecto.

Y el crecimiento con Mou ha sido significativo. Solo en goles esperados ha pasado de un 0.3 a 0.35. También remata más veces (de 1.84 remates por partido a 2.08) y estos son más efectivos lo que le ha llevado a aumentar su participación de cara a gol. También regatea más (más de dos regates con éxito por partido) y se asocia mejor con sus compañeros con mayor porcentaje de asistencias esperadas (0.19), pases clave en juego (1.23) y participación por gol (1.01). Por último destaca en la faceta defensiva con hasta 48.5 esfuerzos para presionar la salida de balón del rival por partido en las últimas tres quintas partes del terreno de juego. También pierde menos el balón con menos de una perdida por partido y con un 86.4% retención del balón (las veces que tiene el balón y no lo pierde). En definitiva, Mou ha conseguido traer de vuelta al mejor Jude Bellingham y el Madrid tiene claro que si tiene que tener un líder ese debe ser el de Birmingham.