Redacción ElDesmarque Madrid, 05 NOV 2026 - 11:43h.

El brasileño reconoce que él y Vinicius fueron quienes más bromearon con el inglés por su campaña publicitaria

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El vestuario del Real Madrid no ha dejado pasar la oportunidad de bromear con Jude Bellingham después de la última campaña publicitaria que el inglés ha publicado en sus redes sociales. El centrocampista se ha hecho viral por las fotografías que compartió en su perfil oficial de Instagram, en las que aparece posando en ropa interior para Calvin Klein. Una colaboración que ha tenido una gran repercusión en las redes y que también ha generado reacciones entre sus propios compañeros. Dos de ellos han sido Éder Militao y Vinicius Junior y el central, tras la victoria frente al AEK Atenas, ha contado cómo se han tomado las imágenes dentro del vestuario merengue.

Éder Militão y Vinicius, los que más bromearon con las fotos de Jude Bellingham

El brasileño habló sobre el tema en una entrevista con TNT Sports Brasil después de la victoria del Real Madrid ante el AEK de Atenas (2-3), en la cuarta jornada de la fase liga de la Champions League. Cuando fue preguntado por las fotografías del inglés, Militao reconoció que las bromas han sido constantes y ha señalado directamente a Vinicius Junior como uno de los principales participantes. "Nos burlamos mucho de él. Estábamos como: “¿Estás loco? No puedes hacer eso”. Yo y Vini especialmente", explicó entre risas.

El defensa también ha dejado claro que todo se ha quedado en comentarios entre compañeros y que Bellingham se tomó las bromas con naturalidad. "Pero solo son bromas sanas entre nosotros, ya sabes. Es un tío (Jude Bellingham) que también se apunta a la broma", añadió. La campaña de Calvin Klein, presentada el 2 de noviembre, supone el debut de Bellingham como imagen de la firma estadounidense en su línea de ropa interior. Las fotografías, realizadas en Madrid el pasado agosto, muestran al futbolista con diferentes prendas de la colección.