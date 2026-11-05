Fran Fuentes 05 NOV 2026 - 06:52h.

Pese a todo, el argentino defiende que si hace tres partidos buenos puede darle la vuelta a su situación

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Jorge D'Alessandro ha asegurado en El Chiringuito que la situación de Vinicius Júnior en el Real Madrid ya es insostenible. El argentino ha afirmado que el brasileño "ya ha agotado su ciclo" en el conjunto blanco. Y es que su actuación frente al AEK de Atenas estuvo lejos de ser decisiva, y de hecho dejó una imagen poco competitiva en la que su implicación defensiva fue nula en los goles del conjunto griego.

"Yo creo que hay que venderlo y que ha cumplido su ciclo, bien. Yo veo a todos convencidos de que... Si acaba de empezar, estamos en la jornada 12. Vamos a esperar cómo se desarrolla", arranca. Unas palabras que generan bastante debate en el plató de El Chiringuito: "Yo creo que la cuestión es por el inicio", le comenta un compañero; "Estamos en noviembre ya, Jorge", le recuerda otro tertuliano.

Algo que, pese a todo, no gusta a Jorge D'Alessandro: "Vamos a ver, no tengas tanta prisa. Si yo estoy de acuerdo contigo, no es que sea negacionista. Yo creo que hay que venderlo y que ha cumplido su ciclo, bien. Pero hablar tú, cualquiera, los que no estamos en la profesión, de un jugador... ¡si un jugador en tres partidos te puede salvar un año! ¡Te puede salvar la vida!", exclama el entrenador argentino.

"Ha gastado dos balas. Lleva dos años, no criticamos por nada", le recuerdan a D'Alessandro. " Pero si lo queréis gritar, gritadlo. El fútbol es gracioso, el fútbol es mágico. El fútbol es mágico. Llega y te mete en los tres partidos de la final, ta, ta, ta, y te la mandé a la cocina. Y la gente se acuerda de eso", afirma, evidenciando que, aunque cree que Vinicius ya ha cumplido su ciclo en el Real Madrid y debería buscar otro destino, el fútbol puede hacer que la situación cambie en un suspiro. Todo esto y mucho más puedes verlo en el vídeo superior que encabeza la noticia.

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