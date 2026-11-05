Alberto Cercós García 05 NOV 2026 - 00:53h.

En El Chiringuito debaten sobre las sensaciones que da el Real Madrid tras una nueva remontada en Champions

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El Real Madrid ha conseguido una importante victoria esta noche, pero el partido también ha dejado un curioso debate en 'El Chiringuito'. En Barcelona no terminan de entender el entusiasmo que se ha instalado alrededor del conjunto blanco después de su último triunfo. José Álvarez no ha podido esconder su sorpresa ante el tratamiento que se está haciendo del encuentro y ha tirado de ironía para comparar el ambiente madridista, en ese momento con Jude Bellingham como protagonista, con un mundo de fantasía. "No ha sido porque sepa español, sino porque parece de verdad Alicia en el País de las Maravillas. Estos 25 minutos que estamos escuchando...", ha comentado el periodista, visiblemente sorprendido por el discurso que estaba escuchando en el plató.

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José Álvarez, indignado en El Chiringuito por el discurso que escucha

Álvarez ha querido poner sobre la mesa el contraste con lo sucedido apenas 24 horas antes. Y es que, pese a la victoria del FC Barcelona, las conversaciones giraron alrededor de la fragilidad defensiva del equipo azulgrana. Una circunstancia que no ha pasado desapercibida para el colaborador, que ha recordado cómo se estuvo hablando durante media hora de los problemas atrás del Barça después de ganar por 3-0, mientras que ahora el Real Madrid parece vivir una celebración muy diferente. "Yo estuve allí en el programa también, tuve esa suerte, y verás tú: el Barça gana 3-0 y estuvieron media hora rajando de la debilidad defensiva", ha señalado.

Eso sí, en ese momento ha sido Josep Pedrerol quien ha intervenido para calmar un poco la situación. El periodista deja claro que sí han criticado ciertas cosas del Madrid en Atenas. "La primera parte fue un desastre. Ha habido errores gravísimos. Han podido marcar dos goles", ha recordado antes de mencionar incluso la necesidad de que Mourinho agitase al equipo desde el banquillo. El conjunto blanco tuvo dificultades, pero terminó imponiendo su calidad individual, con nombres como Bellingham y Valverde. Una victoria que ha desatado el entusiasmo en Madrid y que, a tenor de las palabras de Álvarez, no está recibiendo el mismo análisis crítico que el triunfo azulgrana.