Pepe Jiménez Sevilla, 04 NOV 2026 - 23:38h.

El Betis intentará certificar su pase en la próxima cita ante el Slovan

Así están los cruces de playoff y octavos de Champions League tras la jornada 4: posibles rivales

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Hay razones y cifras para ser optimistas. El Betis cayó derrotado este miércoles ante el Borussia Dortmund (2-1) en un encuentro en el que los de Manuel Pellegrini demostraron que, con este ímpetu, tiene opciones de competir con cualquiera. A pesar del tropezón, su gran arranque le mantiene arriba y los números apuntan a una clasificación, al menos para el play off de la Champions League, prácticamente asegurada.

Según apunta @LaLigaEnDirecto, tras realizar 500.000 simulaciones sobre resultados o posibilidades en lo que resta de la fase de grupos de la Champions League, el Betis tiene un 98.12% de posibilidades de clasificarse para la siguiente ronda (el play off) de la máxima competición europea.

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Colocado actualmente como 11º en la clasificación de la Champions League, el Betis suma nueve puntos de 12 posibles y, dadas las estadísticas acumuladas durante estos primeros cursos de nuevo formato, necesitaría un punto o dos más para estar en la siguiente ronda.

Las opciones del Betis para entrar entre los ocho mejores de Europa

El desafío, eso sí, no queda ahí. Como bien decía Manuel Pellegrini en la previa, el primer objetivo del Betis era clasificarse entre los 24 mejores de la competición -pasar al play off- y una vez que esté conseguido, o al menos prácticamente asegurado, comenzarán a mirar más allá.

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En estas, según la citada fuente, el Betis tiene actualmente poco más del 24% de posibilidades de estar entre los ocho mejores del torneo, aunque cualquier buen resultado ante equipos como el Como, el Bayern o el Arsenal, a buen seguro, duplicarán esas probabilidades de aquí a unas semanas.

La historia, sin embargo, debe escribirse paso a paso. El primer reto será ganarle al Slovan, conseguir los 12 puntos y tener pie asegurado en la siguiente ronda; a partir de ahí, nadie podrá quitarle la posibilidad de soñar a un Betis que este miércoles ha demostrado que, si mantiene este nivel, puede competir (y ganarle) a cualquier equipo de esta competición.