Basilio García Sevilla, 04 NOV 2026 - 22:58h.

El brasileño marcó un gol que fue anulado por fuera de juego y a partir de ahí desapareció

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La temporada de Antony no carbura. El brasileño está siendo el verso suelto en el inicio de campaña del Real Betis Balompié, en el que casi todos brillan menos él, que se encuentra sin duda en el peor momento desde que viste de verdiblanco. Tampoco en un gran escenario como el Westfalenstadion de Dortmund ha sacado a relucir su mejor versión, la que todos siguen esperando en Heliópolis.

El de Sao Paulo volvió a la titularidad después de salir desde el banquillo en el partido ante el Malaga, apenas tres días más tarde de perderse el viaje a Madrid para el partido copero ante el Navalcarnero que fue suspendido, por un proceso vírico que le dejó fuera de juego.

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Sin embargo, no todo comenzó mal para Antony, que en el minuto 15 llegó a batir a Kobel en el primer acercamiento peligroso de los verdiblancos. La jugada era excepcional, el atacante se estrenaba por fin como goleador esta temporada, pero su asistente, Troy Parrott, tenía la rodilla adelantada y la anotación se quedó en nada. El asistente levantó la bandera y el VAR corroboró que el brasileño del Betis no está en su mejor momento.

Ante un Borussia Dortmund con multitud de argumentos futbolísticos, tampoco fue el día de la resurrección de Antony, que se fue perdiendo en el partido mientras el Betis volcaba su ataque por la banda izquierda en la que estaba Ez Abde. Apenas un encontronazo con Bensebaini y poquito más hasta que Manuel Pellegrini decidió sustituirle.

Ruibal le mejora con creces

En el minuto 62, con el Betis por detrás en el marcador, Antony abandonó el terreno de juego del emblemático estadio renano, otra vez con cara de circunstancias como ya le sucediera hace dos semanas ante el Feyenoord. Su aportación fue, una vez más, mucho menor de la esperada.

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Y para colmo, su sustituto cambió la cara de la banda derecha verdiblanca nada más entrar. En apenas cinco minutos, Aitor Ruibal puso dos balones de gol, uno especialmente bueno a un Ángel Ortiz que ya se atrevía a subir con más alegría, y acabó rubricando su fulgurante inicio con el gol que ponía el empate momentáneo en el marcador tras recibir la asistencia de Abde. Minutos más tarde, Ruibal pasó a ocupar la punta de ataque y en ‘la banda de Antony’ se colocó el prometedor Morante, mucho más combativo también en el tiempo que estuvo en el campo.

Hasta este miércoles, Antony solo había estado una vez en el Signal Iduna Park, y aquel día fue una de las piezas clave de un Ajax de Amsterdam que vapuleó al Dortmund en una temporada para el recuerdo de los neerlandeses. En la fase de grupos de la Champions 2021/22, el Antony que empezaba a repartir tarjetas de visita en Europa dio dos asistencias para que su equipo acabara ganando por 1-3. Han pasado justo cinco años y un día desde aquel día. Nada que ver con su visita con el Betis.