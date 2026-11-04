Pepe Jiménez Sevilla, 04 NOV 2026 - 23:01h.

El Betis compitió hasta el último suspiro con serias opciones de empatar

España ya no es favorita por la plaza extra de Champions y vuelve a depender de Real Madrid y Betis

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El Betis cayó derrotado este miércoles ante el Borussia Dortmund (2-1) en un encuentro en el que los de Manuel Pellegrini demostraron que, con este nivel de compromiso y físico, puede competir contra cualquiera en la Champions League. A pesar de la derrota, teniendo en cuenta todas las rotaciones, las notas deben ser positivas en este cuarto encuentro de la máxima competición europea.

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Las notas de los jugadores del Betis, uno a uno

Álvaro Valles [8]: posiblemente pudo hacer (mucho) más en el segundo tanto, pero si el Betis estuvo vivo absolutamente todo el encuentro ante el Borussia Dortmund fue gracias a él. Hizo tres paradones de portero de Selección, pero se marchará pensando en esa mano que no puso con fuerza.

Ángel Ortiz [6]: el chico volvió a demostrar una personalidad de élite. Trabajó como el que más, tuvo incluso una buena ocasión, pero sufrió en varias acciones con las llegadas por su banda.

Diego Llorente [6]: la nota podría ser superior, pero se quedó enganchado en el tanto inicial. Capitán por brazalete y actitud. Se lo dejó absolutamente todo sobre el césped.

Natan [7]: el brasileño lo hizo prácticamente todo bien. Hasta señalarle a Álvaro Valles donde debía ir administrando el balón. Central de los caros, que además supo jugar muchos minutos con tarjeta.

Valentín Gómez [4]: sufrió una auténtica barbaridad. El peligro del Dortmund llegó siempre por su banda y se marchó tras una jugada al límite de la segunda amarilla (ese cabezazo en el suelo). Manuel Pellegrini tardó demasiado en quitarle.

Facundo Bernal [6]: estuvo mucho más atento de detener pases entre líneas que de brillar con el balón. Cumplió con su cometido hasta que fue sustituido.

Nelson Deossa [7]: su presencia en el once inicial sorprendió, pero el colombiano firmó una notable actuación. Inteligente cuando su equipo apostó por jugar directo, bajó revoluciones, controló balones y aceleró cuando su equipo lo necesitó. Gran encuentro.

Dani Ceballos [6]: Manuel Pellegrini le señaló como principal responsable para lanzar a su equipo al espacio. Dejó algún detalle, temporizó cuando lo pidió su equipo y se marchó un pelín superado por el ritmo alemán.

Antony [3]: otro encuentro horrible. El brasileño anotó en fuera de juego y, desde entonces, no se le vio ni atacar, ni defender. Manuel Pellegrini necesita recuperar al atacante para todo lo que llega esta temporada.

Abde [9]: una auténtica exhibición. Ni el carrilero, ni el central, ni el lateral que entró después, fue capaz de descifrar al marroquí. Un encuentro a la altura de jugadores tochos. Le faltó el gol.

Parrott [6]: peleó mucho, muchísimo; corrió mucho, muchísimo; se desmarcó much, muchísimo; pero todo ello no tuvo el premio que se esperaba. Se marchó completamente vacío.

Suplentes:

Isco Alarcón [7]: aún están intentando robarle el balón. En cuanto entró en el campo, el Dortmund empezó a pararle a base de faltas, pero en cuanto el ex del Real Madrid entendió cuál era su espacio, encendió el carácter de su equipo. Buenos minutos.

Aitor Ruibal [7]: si necesitan a un lateral, llamen a Ruibal; si necesitan a un extremo, llamen a Ruibal; y si necesitan a un delantero, vuelvan a llamar a Ruibal. Entrega, inteligencia y un gol que volvió a demostrar que es un futbolista indiscutible en este equipo.

Fran García [6]: metió velocidad e ímpetu por su banda. Recuperó algún balón en repliegue y llegó bien a línea de fondo, aunque le faltó acertar con sus decisiones.

Morante [7]: pedía Manuel Pellegrini, una y otra vez, personalidad para jugar ante el Dortmund y el chico, que pudo tomar alguna decisión diferente, demostró que la tiene de sobra. Buenos minutos creando peligro por su banda.

Marc Roca [5]: con el equipo buscando el empate, entró para dar equilibrio. Se durmió en una acción con Fabio Silva que, por suerte, no tuvo que lamentar.

Manuel Pellegrini [8]: el único 'pero' que se le puede poner al chileno es tardar en demasía en quitar a Valentín Gómez, pero el técnico prometió que iba a plantarle cara al Dortmund y no defraudó. Ha convertido al Betis en un equipo capaz de competir contra cualquiera y eso no es fácil. Si sigue así, puede soñar con todo.