Alineaciones confirmadas del Borussia Dortmund y del Betis en la Champions League

Pepe Jiménez Sevilla, 04 NOV 2026 - 19:46h.

Manuel Pellegrini introduce algunas novedades en su alineación

España ya no es favorita por la plaza extra de Champions y vuelve a depender de Real Madrid y Betis

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Ya son oficiales los onces en el Signal Iduna Park. Las alineaciones confirmadas de Borussia Dortmund y del Real Betis para la cuarta jornada de la Champions Leagues han sido confirmadas hace escasos segundos y tanto Kovac como Manuel Pellegrini presentan nombres de mucho peso para conseguir los tres importantes puntos que se disputan en Alemania.

El conjunto bético llega a Alemania con la intención no solo de ganar en uno de los estadios más complicados de Europa, sino con la ilusión de conseguir el pleno de triunfos ante el Muro Amarillo y asegurarse, prácticamente, su pase a la siguiente ronda -al menos en play off-. A continuación repasamos la alineación oficial del Borussia Dortmund y el once confirmado del Betis.

El once oficial del Borussia Dortmund

El conjunto alemán, que llega a la cita tras empatar ante el Bayern en la Bundesliga (2-2), se presentan ante el Betis tras vencer en sus últimos cuatro enfrentamientos en casa ante rivales españoles, además de haber perdido únicamente dos de los últimos 24 duelos disputados como local en la máxima competición europea.

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A pesar de ello, Pellegrini advirtió en la previa sobre los espacios que dejan a la espalda, un recurso que el Betis intentará explotar y que Kovac intentará remediar con los siguientes jugadores sobre el césped: Kobel; Bensebaini, Anton, Schlotterbeck en la zaga; Ryerson, Veerman, Nmecha y Svensson hacen la línea de medios; y arriba, con Bellingham como enganche, estarán Guirassy y Fabio Silva.

El once oficial del Betis

Por su parte, el Betis llega a Alemania como uno de los pocos invictos de la categoría después de vencer al Lille, al Oporto y al Feyenoord, situación que le coloca prácticamente a un único punto de asegurarse -al menos así lo dice la historia- su puesto, al menos, en play off.

Manuel Pellegrini sigue sin poder contar ni con Junior Firpo, ni con el Cucho, bajas a la que se sumó Fidalgo, que no viajó con sus compañeros debido a un proceso vírico.

Con todo ello, Manuel Pellegrini parte con un once formado por: Álvaro Valles en portería; en la zaga están Ángel Ortiz, Diego Llorente, Natan y Valentín Gómez; para el medio, sin Isco, sin Fornals y sin Marc Roca, Pellegrini apuesta por Dani Ceballos, Nelson Deossa y Facundo Bernal; dejando en ataque a Antony, Abde y Parrott.

Además de estas alineaciones confirmadas tanto en el Borussia Dortmund como en el Betis, ambos técnicos se guardan nombres de poderío en el banquillo, capaces de revolucionar el encuentro en cualquier momento o de reservar un resultado si fuese necesario.

El once del Borussia Dortmund: Kobel; Bensebaini, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Veerman, Nmecha y Svensson; Bellingham, Guirassy y Fabio Silva.

El once del Betis: Álvaro Valles; Ángel Ortiz, Diego Llorente, Natan y Valentín Gómez; Facundo Bernal, Nelson Deossa, Dani Ceballos; Antony, Abde y Parrott.

El partido, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, comenzará a las 21:00 horas y en ElDesmarque os contaremos todo lo que ocurra en el Signal Iduna Park.