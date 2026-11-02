Pepe Jiménez Sevilla, 02 NOV 2026 - 13:51h.

Abde y Antony apuntan a jugadores fundamentales ante los alemanes

El Dortmund pide a los béticos que estén en la zona local que no lleven prendas identificativas

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Hablar de debilidades en el Borussia Dortmund, en el colíder de la Bundesliga y en un equipo que llega a la cita intersemanal tras empatar ante el mismísimo Bayern Munich es ser, cuanto menos, optimista, pero en el mundo del fútbol no existe el equipo perfecto y si algo ha demostrado el Betis de Manuel Pellegrini, como hizo ante el Barça, es que puede competir ante cualquiera y es por ello que el respeto será máximo, pero el miedo... ninguno. Y en Alemania, además, ya han señalado las debilidades de un equipo que jugadores como Abde, Antony, Isco o Fornals bien podrían aprovechar.

Porque el Borussia Dortmund aún no conoce la derrota en Alemania, ha sumado muchos más goles de los que ha recibido y está compitiendo, de tú a tú, ante el Bayern, pero en la Champions League ha mostrado ciertas debilidades y mientras sus victorias son por la mínima, a diferencia del Betis ya ha caído en un encuentro (1-0, vs Bodo). Soñar, a buen seguro, es posible.

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Todo ello, insistimos, no se debe traducir ni entender como si el Dortmund fuese un equipo débil, porque ni mucho menos lo es, pero sí como que existen opciones para competir y traer algo a casa de esta visita a Alemania.

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Un 'previsible' Dortmund ante bloques bajos

Uno de los principales problemas que se ha encontrado el Dortmund este año es una importante falta de precisión, velocidad e imaginación ante equipos defensores en bloque bajo. Tras empatar ante el Unión Berlín, no lo tuvo nada fácil ante el Sabah y tampoco, aunque en diferentes circunstancias, tuvo soltura ante el Frankfurt o ante el Bremen.

A diferencia de otros grandes clubes en Europa, el Dortmund no ha tenido el acierto o la precisión necesaria para superar con facilidad bloques compactos con pasillos interiores muy ocupados y aunque la calidad siempre (o casi siempre) le acaba salvando, es evidente que no está nada cómodo.

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Este Betis de Manuel Pellegrini ya ha demostrado ser capaz de modificar con cierta facilidad la altura de su línea defensiva, por lo que no deberíamos descartar un equipo más retrasado para intentar protegerse y, de paso, desbloquear el otro punto débil de este equipo.

Un Dortmund 'deficiente' a la espalda

Hasta ahora uno de los grandes problemas de este Dortmund, lógico ante sus problemas ante bloques bajos, ha sido defender su espalda. El Bodo le devoró en este sentido, buscando ataques verticales, rápidos y profundos por banda.

Si el Betis ha demostrado ser peligroso en algo es por sus bandas, por lo que jugadores como Isco Alarcón-Fornals en la distribución y Antony-Abde en la conducción, podrían acabar siendo piezas fundamentales el próximo miércoles para su equipo.

Este, sin embargo, no es más que un análisis sobre el papel (o la pantalla) de lo que podría ser, pero quizás, jamás, pueda ser. Una expulsión, un error inesperado o un simple tropezón inicial puede cambiarlo todo tanto para el Betis como para el Dortmund.

Al menos que sirva como esperanza, como ilusión para un Betis que ha demostrado que puede competir contra cualquiera en la élite.