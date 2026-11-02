Pepe Mel, ingresado en la UCI tras sufrir un ictus

Agencia EFE 02 NOV 2026 - 08:55h.

El técnico, pendiente de evolución

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El exentrenador del Betis Pepe Mel ha sufrido este domingo un accidente vascular cerebral del que ha sido operado con éxito en Sevilla, informaron fuentes del club bético.

El técnico madrileño se encuentra ingresado el la UCI a la espera de evolución, añadieron las fuentes.

Mel, de 63 años, se encuentra actualmente sin equipo tras haber entrenado, entre otros, a Murcia, Tenerife, Getafe, Alavés, Rayo Vallecano, Deportivo, Las Palmas, Málaga y Almería.

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El apoyo a Pepe Mel en redes sociales

Mientras fuentes del club béticas informaron de la situación y pidieron máximo respeto para sus familiares, otros como el Rayo Vallecano quisieron mandarle un mensaje de ánimo en sus redes sociales al conocer lo ocurrido. "Desde el Rayo Vallecano queremos trasladar todo nuestro apoyo y cariño a Pepe Mel, tras sufrir un accidente cerebrovascular por el que ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente. Le deseamos una pronta y completa recuperación. ¡Mucho ánimo, Pepe! ¡Estamos contigo!", escribían los de Vallecas.

Desde Las Palmas también tuvieron unas bonitas palabras dedicadas al técnico deseándole una pronta recuperación. "Desde la UD Las Palmas queremos enviar todo nuestro ánimo y cariño a Pepe Mel, tras sufrir un accidente cerebrovascular, del que ha sido intervenido quirúrgicamente. La gran familia amarilla le desea una pronta recuperación. ¡Mucho ánimo, Pepe!", escribían los canarios.

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También se acordó de él el Almería, otro de los clubes que dedicó un pequeño mensaje público a Pepe Mel inmediatamente después de conocer lo ocurrido. "Toda nuestra fuerza y apoyo a Pepe Mel y a su familia. Te deseamos la mejor de las recuperaciones, seguro que podremos verte pronto por el UD Almería Stadium", ponían los andaluces.

Desde ElDesmarque deseamos una pronta y efectiva recuperación para el que fuese entrenador del Betis y que siempre tuvo un trato respetuoso con los compañeros de la prensa.