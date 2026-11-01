Pepe Jiménez Sevilla, 01 NOV 2026 - 11:47h.

El marroquí fue relacionado con el PSG tras la lesión de Kvaratskhelia

El agente de Ez Abde cierra la puerta y apuesta por el Betis: "Se queda en España"

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Un portazo sin opción a la respuesta. Manu Fajardo, director deportivo del Betis, no ha dudado ni un solo segundo al ser cuestionado sobre el supuesto interés del PSG en Ez Abde para sustituir a Kvaratskhelia y ha dejado claro que todo lo publicado alrededor de este movimiento son "mentiras".

Convertido en uno de los últimos (y extraños) rumores aparecidos en redes sociales durante las últimas semanas, diferentes fuentes se hicieron eco de un supuesto interés del PSG en Ez Abde tras la desafortunada lesión de Kvaratskhelia -que no volverá a jugar esta temporada-, situación que, según fuentes consultadas por ElDesmarque, jamás existió en La Cartuja.

En estas, esa misma respuesta que recibió este medio ha sido dada públicamente por Manu Fajardo en el medio WinWin, done recogen unas palabras del encargado en materia de fichajes verdiblancos negándolo todo: "No es cierto nada de lo que se ha dicho en las últimas semanas sobre el interés del Paris Saint-Germain en fichar a Abde. Son solo mentiras, nada más".

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Abde, objetivo del verano

Estos rumores, a buen seguro, no serán los últimos que tocarán al extremo verdiblanco de aquí a final de temporada. Por el momento su rendimiento ha sido sobresaliente desde que se recuperase de su lesión e incluso Hansi Flick, entrenador del Barça, no pudo ocultar su gusto por el atacante.

"Nosotros tenemos un gran equipo", comenzaba diciendo antes de reconocer que "lo que veo de él es algo que me impresiona. Es un jugador fantástico, me gusta cómo juega el fútbol, me gusta la confianza que tiene en sí mismo en los uno contra uno, en ese último tercio del campo. Y también el gol que marcó ante el Porto fue increíble, es un jugador fantástico", decía antes de visitar a La Cartuja recientemente.

Habrá que esperar, en principio, hasta verano para saber el camino que Abde toma, pero por el momento en el Betis lo tienen claro: "Son mentira".