Pepe Jiménez Sevilla, 01 NOV 2026 - 11:01h.

El malagueño cumplió ante su exequipo 400 encuentros en LALIGA EA Sports

Aitor Ruibal tomó a Isco como ejemplo para superar su lesión: "No veía la luz al final del túnel"

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Isco Alarcón, por siempre y para siempre. El capitán del Betis volvió a demostrar toda su calidad este pasado sábado ante el Málaga en un encuentro en el que no solo se reencontraba con su equipo de corazón, sino que además cumplía ni más, ni menos, que 400 partidos disputados en LALIGA EA Sports. Se dice pronto.

El mediapunta completó este pasado sábado su partido número 400 en LALIGA EA Sports, partidos en los que ha conseguido anotar 71 goles y dar 66 asistencias, números que le consagran como uno de los futbolistas más importantes de la década en la máxima competición española.

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Con aún mucha cuerda por delante, Isco es actualmente el 87º con más partidos en la competición, con posibilidades -si jugase todas las citas este año- de colocarse entre los 60 más longevos del torneo este mismo año, situación que podría ir siendo más importante si sigue algunas temporadas más en activo.

El jugador en activo con más encuentros disputados es Koke, del Atlético de Madrid, con 527 citas, quedándose aún lejos del futbolista que más ha jugado en nuestro torneo, que no es otro que Joaquín Sánchez (622), cifra que parece imposible tanto para el del Atleti como para el bético Isco.

Llamativo es, por ejemplo, que Isco Alarcón es uno de los jugadores que más clubes ha necesitado para llegar esta cifra, ya que el ahora bético ha disputado como verdiblanco 69 partidos, 12 con el Sevilla, 4 con el Valencia, 69 con el Málaga -los mismos que con el Betis- y 246 con el Real Madrid, club en el que estuvo más años.

Por suerte para el Betis, parece que a Isco Alarcón -siempre que las lesiones le respeten- le quedan aún muchos partidos por sumar y el conjunto verdiblanco quedará como el segundo con el que más partidos ha disputado en la máxima competición española.