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El especial recuerdo de Marc Bartra a su abuelo tras el Betis - Málaga

Marc Bartra recuerda a su abuelo tras marcar ante el Málaga
Marc Bartra, ante el Málaga. Kiko Hurtado
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Si alguien vivió con especial emoción la cita del Betis este pasado sábado ante el Málaga, ese fue Marc Barta. El zaguero verdiblanco, que vive un notable momento como jugador bético, volvió a demostrar su facilidad para hacer gol ante el colista de la categoría y, tras su bello tanto, miró al cielo dedicándolo. Un mensaje para todas las víctimas del accidente de tren vivido en Toledo... y para su abuelo.

Porque tal y como explicó el jugador ante los medios tras el encuentro, "ha sido especial porque justo también hoy hubiera sido el cumpleaños de mi abuelo y también me he acordado de todas las víctimas en Toledo que, bueno, la verdad que han sido dos cosas que han afectado durante estos días y, bueno, se lo dedico tanto a mi abuelo como a todas esas personas que ya no están entre nosotros de manera tan injusta en el accidente en Toledo", decía el zaguero antes de acordarse "también para todas esas familias que, bueno, de alguna manera pues la recuerdo y les mandamos todo nuestro apoyo".

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El central, que recordaba que su abuelo era "muy futbolero", se mostró "muy feliz, primero por la victoria, porque creo que estos partidos hay que ganarlos, hay que sacar esos tres puntos como sea, y sobre todo también a nivel personal. Muy contento por cómo están siendo las cosas, no solo a nivel de aportación de goles, sino también cómo me siento en el campo y a nivel defensivo también".

Marc Bartra celebra su gol al Málaga
Marc Bartra celebra su gol al Málaga. Kiko Hurtado
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Pensando ya en la Champions League, Bartra recordaba que "he tenido la suerte pues ya desde los 19, 20 años ya empezar a jugar Champions con el Barça y de ganarla, de vivirla también con el Dortmund y ahora se viene también un partido muy bonito que me hace mucha ilusión poder estar ahí y también poder jugarlo. Es una semana diferente, una semana rara, al final viajar con todas esas noticias que estaban llegando y luego no jugar pero, bueno, creo que el equipo al final ha estado entrenando bien, hemos estado haciendo bien las cosas para que hoy pudiéramos hacer un gran partido".

"Desde que me fui he sentido prácticamente todos los días muchísimo cariño a parte de la afición del Dortmund. Siento que fueron casi dos años pero que como si fueran mucho más por todo lo que vivimos, ganamos un título, además vivimos una experiencia ahí complicada que desde siempre he sentido muchísimo cariño, les tengo un amor increíble también porque es un club muy familiar y un grande de Europa y volver ahí, bueno, hacer revivir cosas muy bonitas y defendiendo la camiseta del Betis lo hace aún más especial, la verdad", sentenciaba.

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