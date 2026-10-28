Álvaro Borrego 28 OCT 2026 - 21:20h.

El canterano reconoce que aún le falta ritmo pero las sensaciones son mejor de lo que esperaba

El paso de futuro de Natan más allá del Betis: "Algún día sucederá"

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Aitor Ruibal vuelve a estar a disposición de Manuel Pellegrini. Cinco meses después de su último partido oficial y una vez superada la lesión del menisco, el polivalente canterano está listo para volver a ponerse la camiseta del Real Betis. Una noticia que pone fin a su calvario, más si cabe tras haber pasado "momentos de mucho dolor", aunque por fortuna la rodilla está reaccionando "mejor" de lo que el propio futbolista pensaba. Aun así, esa lesión le ha servido para valorar otras cosas y este mismo sábado podría reaparecer contra el Málaga. Todo ese proceso lo explicaba en su entrevista para los compañeros de Sport.

Cómo se encuentra: "Físicamente estoy bien y la rodilla está reaccionando mejor de lo que pensaba. Tengo que coger ritmo entrenando y esperar las oportunidades para volver a sentirme futbolista junto a mis compañeros. Al final han sido cinco meses fuera y he pasado por momentos de mucho dolor. Esa primera semana lo pasé realmente mal, pero a partir de ahí ya empecé a trabajar y vas viendo las mejoras. Estoy muy contento con mi nuevo menisco, pero aún tengo que ir con mucho cuidado con las cargas".

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Sus peores momentos: "La etapa en la que el equipo vuelve a entrenar y yo aún estaba en el gimnasio sí ha sido bastante complicada. Se ha hecho largo, pero he podido disfrutar de otras cosas con mi familia. He tenido un claro ejemplo que es Isco que ha estado prácticamente año y medio fuera. No veía la luz al final del túnel y ahora lo estamos viendo sonreír dentro del campo. Lo estamos disfrutando".

Podrá debutar en Champions: "Llevo dos partidos convocados y todavía no he jugado. Pellegrini sabe que a lo mejor todavía el ritmo de según que partido no es beneficioso para mí. Las ganas son enormes, pero no tengo ninguna prisa. Lo he pasado mal estos meses y sé que tengo que ir poco a poco. Lloré escuchando el himno de la Champions y no me quiero ni imaginar qué pasará cuando debute".

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El gran inicio del Betis según Aitor Ruibal: "Lo estoy disfrutando muchísimo. Es algo increíble y habla también muy bien del vestuario y como está planificado todo, que cada año intentamos que vaya a más. La gente se quejaba en el cierre de mercado y yo pensaba... 'si vieran este equipo entrenar'. Y se está demostrando. Si este equipo sigue al mismo nivel no hay techo".