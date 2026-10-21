Basilio García Sevilla, 21 OCT 2026 - 23:11h.

"Hemos sufrido juntos, que también es importante"

El uno por uno del Betis y las notas contra el Feyenoord en Champions League

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El Real Betis Balompié camina como un tiro en la UEFA Champions League y es, junto al Real Madrid, el PSG, el Liverpool y el Aston Villa, uno de los cinco equipos que ha conseguido tres victorias en los primeros tres partidos de la fase liga. En los dos últimos, el gol decisivo lo ha marcado Isco Alarcón desde el punto de penalti, y el malagueño ha recibido por segundo partido consecutivo el trofeo al MVP de la noche.

Isco es feliz, vuelve a jugar al fútbol a buen nivel y es partícipe del fantástico inicio de temporada del Betis. Se le ve feliz, y con una sonrisa en la boca atendió a los micrófonos de Movistar desde el mismo césped de La Cartuja nada más terminar el encuentro. “Es un placer inmenso, estamos disfrutando todos, en el campo, en la grada, es algo muy importante para seguir creciendo. Los resultados están ayudando, los primeros 35 minutos han sido de los mejores de la temporada, una pena que no se haya visto reflejada esa superioridad en el marcador. Esto es fútbol, es complicado, juegas contra rivales que son muy buenos. En la segunda nos llevamos los tres puntos, hemos sufrido mas que en la primera. Hemos sufrido juntos, que también es importante”, expresaba.

Un día más, el crack verdiblanco no ha fallado desde los once metros, suerte en la que es todo un especialista. “El míster confía en mí, estoy acertando de momento, contento de poder ayudar al equipo con goles, trabajo y siempre con mucha ilusión y ganas de más”.

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El rival. “Sabíamos de las cualidades del Feyenoord, primeros en su liga, un equipo que quiere jugar, que trata bien la pelota, con jugadores de calidad. Creo que ha sido una parte para cada uno y estamos contentos de conseguir los tres puntos. Nueve de nueve, se dice pronto. Orgullosos”.

Aspirar al top 8. “Nosotros tenemos que seguir en esta línea, con esta mentalidad de salir a tratar de ganar cada partido y es la única forma de crecer. Veo un equipo muy enchufado, una plantilla muy amplia, y es muy importante si queremos hacer una gran temporada. Juntos es el único camino”.