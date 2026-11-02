Pepe Jiménez Sevilla, 02 NOV 2026 - 12:10h.

El árbitro principal en el campo será Serdar Gözübüyük

Pellegrini no le pone techo a este Betis: "Vamos a ir partido a partido"

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El Betis, tras su victoria ante el Málaga, activa el modo Champions League para intentar conseguir tres nuevos puntos ante el Borussia Dortmund que dejen su clasificación para la siguiente ronda prácticamente cerrada, sin embargo, los de Manuel Pellegrini contará con un invitado en la escena que no es otro que Pol van Boekel, árbitro encargado de dirigir... el VAR.

Porque mientras que Serdar Gözübüyük, colegiado neerlandés, será el encargado de dirigir el encuentro sobre el césped y con él el Betis tiene unos precedentes magníficos (una sola cita, con victoria 0-4 ante el Vitória de Guimarães), en el VAR estará Pol van Boekel, un nombre que para muchos será un desconocido pero que tiene una curiosa historia con el Betis.

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El día que Pol van Boekel fue señalado en España

Para hablar de la figura de Pol van Boekel y el Betis debemos remontarnos cuatro años atrás, a principios del mes de octubre de 2022. Por entonces, los de Manuel Pellegrini disputaban la Europa League y se enfrentaban en la competición ante la Roma de Mourinho, equipo al que consiguió vencer 1-2... con algo de polémica.

Y hablamos de polémica porque Pol van Boekel, encargado en el VAR esta semana en la cita ante el Dortmund, llamó al colegiado de campo para revisar una mano de Aitor Ruibal que acabaría siendo señalada como pena máxima.

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Aquella acción, que tuvo opiniones para todos los gustos, se hizo tremendamente polémica porque llegó apenas días después de un encuentro que también fue revisado por Pol van Boekel, un Inter-Barça con una mano de Dumfries que, a diferencia de la de Ruibal, no fue señalada.

Serdar Gözübüyük y su polémica en La Cartuja

Respecto al colegiado de campo, como decíamos, el Betis llega con 100% de triunfos bajo su arbitraje, situación semejante al Dortmund -que le ganó al Bologna con él pitando- y para encontrar algún capítulo polémico de este colegiado en España debemos acudir a un encuentro de la Selección ante Escocia.

Aquella cita, disputada en La Cartuja, contó con un golazo de Escocia que complicaba seriamente a los de Luis de la Fuente, pero entre Serdar Gözübüyük y el VAR, anularon el tanto por un fuera de juego posicional que, previamente, fue explicado como falta.