Basilio García Sevilla, 29 OCT 2026 - 13:53h.

El club alemán ha anulado las entradas sacadas en la 'Südtribüne' del Signal Iduna Park

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El beticismo lleva semanas preparando el que será uno de los grandes desplazamientos de su historia. El próximo miércoles, 4 de noviembre, juega en Alemania ante el Borussia Dortmund y visitará uno de los estadios más emblemáticos del fútbol europeo como es el Signal Iduna Park o Westfalenstadion.

Las miles de entradas para la zona visitante del coliseo alemán que puso a la venta el Betis volaron en cuestión de minutos, pero fueron muchos más los aficionados verdiblancos que adquirieron entradas en otras zonas del estadio, que cuenta con una capacidad de 66.099 espectadores para los partidos de las competiciones internacionales.

En un primer lugar, el Borussia Dortmund avisó de que no permitiría la entrada a los aficionados del Betis en otras zonas del estadio que no fueran las habilitadas para ellos por motivos de seguridad. El club verdiblanco ha mantenido conversaciones con el germano para intentar que la mayoría de sus hinchas con entrada y vuelos sacados pudieran asistir al partido, y finalmente ha conseguido que todos los que no tengan sus entradas en la Südtribüne del estadio puedan acceder.

El club alemán ya ha cancelado las entradas adquiridas en los sectores 10-15, 80-84, 35-39 y 85-89, donde se encuentra el famoso muro, pero permitirá la entrada en el resto del estadio.

La petición del Borussia Dortmund

Eso sí, con una advertencia. Según ha trasladado la Oficina de Atención al Bético del club verdiblanco, el Borussia Dortmund pide a los seguidores béticos que, al estar situados en la zona local, eviten llevar prendas del Real Betis Balompié y mantengan un comportamiento deportivo y respetuoso.

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Además, el club recuerda que la hinchada verdiblanca está apercibida de sanción por lo ocurrido en el partido ante el Oporto en La Cartuja, por lo que pide un comportamiento escrupuloso a sus seguidores para evitar sanciones que pongan en jaque los próximos desplazamientos de la hinchada verdiblanca a Bratislava y Múnich, para los que muchos ya tienen hoteles y vuelos reservados.