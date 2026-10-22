Tito González | Basilio García Sevilla, 22 OCT 2026 - 12:17h.

Algunos béticos se ven ganando la Champions o "como mínimo en semifinales"

La intrahistoria del tifo del Betis - Feyenoord de Champions: por qué se inspiró en un videojuego

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Si algo tiene el fútbol es que los momentos de alegría hay que disfrutarlos al máximo. Y si no que se lo digan a la afición del Real Betis Balompié, que ha regresado a la UEFA Champions League 21 años después y su rendimiento está siendo espectacular. Tres victorias de tres, nueve puntos, quinto clasificado y con el pase a la siguiente fase al alcance de la mano.

Como sucediera una semana antes después de ganar al Oporto, las cámaras de ElDesmarque esperaron al beticismo a su salida del Estadio de La Cartuja para pulsar un ambiente que, como no podía ser de otro modo, es de auténtica euforia. La victoria ante el Feyenoord confirma el arranque espectacular del equipo en todas las competiciones.

“Nueve puntitos y ya estamos casi clasificados. A disfrutar”, indica el primero de los béticos que atiende a nuestros micrófonos. Incluso hay recados a otro de los clubes Champions españoles como el FC Barcelona, cuatro días después de la polémica que envolvió al enfrentamiento que los dos equipos tuvieron el pasado sábado en la jornada 9 de LALIGA EA SPORTS. “¡Gloria bendita! ¡Que vayan aprendiendo en Barcelona! ¡Nueve de nueve! ¡Categoría total! ¡Sufrimos, pero ganamos! ¡Y sin que ayude nadie!”, expresaba otro aficionado verdiblanco.

Uno de los más veteranos, con medio siglo de carnet a sus espaldas, afirma que es uno de los mejores años que recuerda. “¡El número uno del mundo entero! Como este año, ninguno”.

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De Dortmund al Metropolitano

Hay otros que se vienen todavía más arriba y esperan verse en la final del Metropolitano a principios de junio o, como poco, en semifinales. “¡Este año ganamos la Champions!” o “este Betis va a llegar a las semifinales por lo menos” son los mensajes de los más ambiciosos.

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Ahora, el beticismo prepara su primer gran desembarco Champions para el próximo partido de la fase liga. El miércoles 4 de noviembre juega en Alemania ante el Borussia de Dortmund, las entradas para la afición visitante volaron en los primeros días y serán miles los que tiñan de verdiblanco uno de los estadios con más mística del fútbol continental.