Pepe Jiménez Sevilla, 03 NOV 2026 - 18:55h.

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El Betis, preparado en Alemania para el importantísimo choque de este miércoles en la Champions League ante el Borussia Dortmund. Con el pase aún pendiente por asegurar a pesar de haber superado a Lille, Oporto y Feyenoord, Manuel Pellegrini, entrenador verdiblanco, ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa del encuentro ante el conjunto amarillo para desgranar las claves del partido: Antony, en el punto de mira.

Sin miedo alguno al Dortmund y repitiendo, en varias ocasiones, que el Betis debe tener "personalidad" para jugar ante un equipo que "deja muchos espacios atrás", Mnauel Pellegrini recordó que "si nos hubiesen dicho que sumaríamos nueve puntos en tres partidos habría sido una hazaña", aunque hizo hincapié en que "intentamos no vivir de los recuerdos, sino de mantener un nivel".

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A pesar de no dar demasiados detalles sobre su alineación, Pellegrini no descartó algunas rotaciones en su once y aunque aseguró que "aún no tengo decidido la alineación", sí dio pie a pensar que tanto Diego Llorente, que le acompañó en sala de prensa, como Antony estarán entre los primeros elegidos.

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"Para Antony sería magnífico hacerlo bien, le vendría muy bien hacer un gran partido. Para él un partido en la Champions, tener la oportunidad de retomar el nivel que no ha tenido hasta ahora, sería importante. También se le ha cargado mucho, pero ha trabajado mucho, ha tenido problemas físicos, pero todos tenemos confianza en él, sabiendo que es desequilibrante".

Manuel Pellegrini responde a su 'eterna' renovación

Cuestionado por su renovación, Pellegrini insistió en que "es un tema que no tiene trascendencia. Las cosas van fluyendo solas, ya veremos lo que pasa en el futuro, por parte del club y por mi parte", intentando, como hizo al ser cuestionado por aquella noche vivida en Dormunt con el Málaga, restar peso al asunto. "Son casi 15 años desde aquella cita. Son partidos diferentes, pero sí sabemos que debemos ser los de siempre, sin cometer errores. Un equipo muy ofensivo que también deja espacios atrás. Tenemos que tener la personalidad para salir a ganar".

Finalmente, tras hacer un breve repaso sobre los años vividos en el Betis, Pellegrini quiso mandar un mensaje de apoyo a toda la familia del Tenerife tras la pérdida de Jesús de Miguel. "Ha sido una semana complicada, desde la tragedia ferroviaria, el estado de ánimo no es el mismo. Se suma ahora el desgraciado accidente de un compañero de profesión. Estamos consternados, le mandamos un saludo a la familia para que supera un dolor que no es fácil".