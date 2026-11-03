María Trigo 03 NOV 2026 - 08:56h.

Emotivas palabras para los miles de aficionados que van a desplazarse a tierras alemanas

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Este miércoles la afición del Real Betis va a vivir un momento histórico. Se esperan a más de 6.000 aficionados béticos en las gradas del Signal Iduna Park para animar a los suyos en el partido contra el Borussia Dortmund, el cuarto de una fase de liga de la Champions League en la que sólo conocen la victoria tras imponerse a Lille, Oporto y Feyenoord.

Un desplazamiento brutal a Alemania del que el club es consciente y quiso reaccionar. A través de sus redes sociales, anoche envió un mensaje para esas miles de personas que van a viajar a tierras alemanas. Lo hizo con unas bonitas palabras y recordando una foto del primer partido de un Real Betis que acababa de bajar Segunda División. Este encuentro en cuestión se disputó el 24 de agosto de 2014 contra el Sabadell y había una grada entera lleva de béticos en la Nova Creu Alta (eran unos 4.000 seguidores). El Betis se impuso por 2-3 gracias a los goles de Álvaro Cejudo, Matilla y Rubén Castro.

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Ahora, con Sabadell y mucho más en el recuerdo, los aficionados verdiblancos están disfrutando de lo lindo de su regreso a jugar la Champions tras 21 años. Tras estrenarse en la competición como visitante frente al Lille, ahora llega la hora del segundo desplazamiento contra un mítico rival que tiene uno de los estadios más impresionantes del mundo: el Borussia Dortmund. Por todos los que van y por todos los que no pueden, el Betis tiene claro lo que decir a los suyos: "Disfruta".

El emotivo mensaje del Betis

"Tú, que mañana viajas a Alemania. Disfruta. Hazlo por aquellos que ya no están, por los que siguen recorriendo kilómetros como antes ya lo hicieron otros para levantarnos del suelo. Por ellos y por todos esos niños que hoy empiezan a entender lo que significa este escudo. ¡Bandera al aire y que ruja la garganta! #EuroBetis".